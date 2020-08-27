Билан ответил хейтерам тирадой о сложностях профессии артиста

Москва, 27 августа. Певец Дима Билан выразил свое возмущение одним из негативных комментариев подписчика своего Instagram и рассказал о сложностях своей профессии.

В соцсети один из пользователей оставил негативный комментарий под постом Билана. В ответ певец записал обращение к хейтерам из больницы.

В прямом эфире он обратил внимание на тот факт, что никто из зрителей не замечал, что он отработал последние концерты с высокой температурой. Певец подчеркивает, что, несмотря на слабость, он никому не жаловался, продолжая делать свое дело.

Артист сообщил, что работа на сцене зачастую очень сложна как в физическом, так и в моральном плане. А после перешел на грубость.

«Для тех, кто абсолютно тупой, очень много остается за кулисами. Это не картинки в Instagram. Бестактные комментарии идут лесом. Никто не знает о моей жизни ничего вообще. В данный момент я в больнице. Я что, ною? Вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице? Знаете, сколько раз я стоял с ангиной на концерте? Если кто-то считает, что это все дается просто так, хрен, два, три, пятнадцать, двадцать хренов лысых вам», — заявил Билан.

Как передает Пятый канал, сейчас певец находится в больнице, у него диагностировано воспаление легких. Музыканту стало плохо после того, как он прокатился на катере в Ялте и простыл.

В начале недели стало известно, что младшая сестра Билана Анна едва не утонула на съемках собственного клипа. Причиной инцидента стало роскошное тяжелое платье девушки.

По сюжету артистке нужно было с разбега прыгать в воду в роскошном платье со шлейфом. В один из таких заплывов Анна поняла, что запуталась под водой в собственном платье. Анна уже начала тонуть, когда один из членов съемочной группы понял, что с молодой артисткой происходит что-то, не входящее в сценарий клипа. Молодой человек бросился в воду и вытащил певицу на поверхность.