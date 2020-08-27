Алименты в 2020 году: как получить выплаты на двух детей

В жизни каждой семьи бывают разные сложности. Порой люди не уживаются вместе и расходятся. Порой даже совместно нажитое имущество становится поводом для ругани и конфликтов при бракоразводном процессе. А что же говорить о детях? Родители в одинаковой мере должны нести ответственность за ребенка и обеспечивать его всем необходимым. Разберемся, как же в России выстроен порядок выплат алиментов и что необходимо для того, чтобы их получить.

Краткий ликбез

Алиментами называют обязательную выплату на ребенка. Причем граждане, выделяющие на несовершеннолетнего определенную сумму, как правило, делятся на две категории:

добросовестные и добровольные плательщики;

плательщики-должники, с которых приходится взыскивать определенные суммы буквально каждый месяц.

Обычно стороны еще во время бракоразводного процесса договариваются о необходимой сумме, которая ежемесячно будет выделяться на нужды ребенка. Однако если пара договориться не смогла, то к этому делу уже подключаются судебные органы.

Как рассчитываются алименты

Обычно суд назначает размер алиментов с привязкой к заработной плате. Так, на одного ребенка на одного ребенка это четверть зарплаты, на двоих — треть, а на троих или более — половина. Причем сума алиментов выплачивается именно с чистого дохода, а значит с той суммы, которая начисляется после уплаты НДФЛ, составляющего 13%. Однако в наше время нередки случаи, когда человек официально не трудоустроен, либо у него не фиксированная зарплата или вовсе он не имеет постоянного дохода. Поэтому допустим вариант взыскивания суммы для детей с прожиточного минимума.

Что касается безработных, то в этом году размер алиментов на двух детей плательщику, получающему пособие, рассчитают в размере 33% от пособия. В том случае, если он не стоит на учете в службе занятости, то сумму выплат на детей рассчитают по средней зарплате в стране. Причем сейчас в законе не прописана минимальная сумма алиментов на двух детей, поэтому процентное соотношение может ежегодно меняться.

Как в беседе нашему изданию рассказала юрист Рузанна Ханамирян, совладелец компании LexGroup, минимальный размер алиментов в этом году на одного ребенка составляет 14900 рублей. Причем сумма может индексироваться два или три раза в год. Максимального размера алиментов в России не предусмотрено, поэтому один из родителей может добровольно выделять большие суммы на содержание ребенка.

Порядок оформления

Как мы говорили ранее, здесь есть два варианта развития событий — добровольный или же по решению суда.

Конечно, самым лучшим исходом станет самостоятельная договоренность сторон об определенных суммах. В этом случае плательщик должен принести в отдел бухгалтерии на своей работе заявление на удержание алиментов из зарплаты. В этой бумаге указываются:

дата начала выплат по алиментам;

размер выплат;

сроки, в которые деньги должны перечисляться получателю;

банковские реквизиты получателя.

Помимо этого, к заявлению прикладывается соглашение родителей об уплате алиментов, заверенное у нотариуса. Сюда же входит исполнительный лист или судебный приказ, однако это касается только тех, чью сумму выплат определили органы юстиции. Сроки выплат можно также обговорить самостоятельно. Они могут производиться хоть раз в неделю, хоть раз в год.

В качестве помощи ребенку один из родителей может предложить не только деньги. К таким вариантам относятся:

недвижимость, стоимость которой либо равна, либо превышает выплаты по алиментам вплоть до совершеннолетия детей;

покрытие затрат на отдых, обучение или лечение;

оплата определенных расходов — например, покупка одежды или продуктов, которые хотят дети.

Но в том случае, когда бывшие супруги не могут прийти к соглашению, за них это делает суд. Отметим, потенциальный плательщик должен осознавать, что детям необходима материальная поддержка обоих родителей. Помимо этого, он должен понимать, что алименты — это в первую очередь не попытка забрать определенную сумму, а ответственность за благополучие детей. В свою очередь родителю, остающемуся с детьми, нужно правильно рассчитывать расходы, оценивать ситуацию и не требовать огромных сумм.

Что делать, в случае получения отказа от выплат

Но как же поступать тем, у кого бывший супруг или супруга скрывают свой доход и вовсе отказываются давать деньги на детей? Тогда неплательщика могут привлечь к обязательным работам. Веским основанием для этого служит отсутствие выплат в течение шести месяцев. Работы будут оплачиваться и, соответственно, с этих денег и удерживаются алименты.

Также, по словам Ханамирян, существует и уголовная ответственность за неуплату алиментов. Однако в этом случае ситуацию должен взять на контроль судебный пристав. Он обращается в вышестоящие органы за возбуждением исполнительного производства и объявляет розыск имущества и счетов гражданина. После чего осуществляется выезд по месту жительства или прописки неплательщика, где описывается и изымается имущество. Все полученные деньги направляются на нужды детей.

Кто имеет право на получение алиментов

Получить выплаты может только оставшийся детьми опекун. Причем алименты выплачиваются вплоть до достижения детьми 18 лет. Однако даже здесь имеется один нюанс — выплаты на ребенка будут пожизненными, если у него имеется инвалидность первой или второй группы, подтверждающая его полную неработоспособность.

Также необходимые суммы взыскиваются с плательщика, если совершеннолетний поступил в университет на бюджетное место очного отделения. В этом случае необходимо доказать, что студент действительно не имеет возможности содержать себя самостоятельно, а оставшийся с ним родитель тоже не может «потянуть» все расходы из-за маленькой зарплаты. Такие алименты выплачиваются до того момента, пока детям бывших супругов не исполнится 23 года.

Ханамирян уточнила, что для получения выплат в процессе обучения детей в университете необходимо предоставить определенный пакет документов:

исковое заявление;

свидетельство о рождении;

документы, подтверждающие зачисление в вуз;

договор из университета об обучении;

документы платежеспособности родителя, содержащего детей.

Поэтому во время бракоразводного процесса необходимо изучить все нюансы семейного кодекса и при возможности обратиться к профессионалам, которые помогут сделать это событие максимально безболезненным как для супругов, так и для их детей.