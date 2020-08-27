Минобороны ФРГ и НАТО обеспокоены возросшими возможностями ВС России

Берлин, 27 августа. Потенциал Вооруженных сил РФ значительно возрос, НАТО необходимо разрабатывать новые методы противодействия, в том числе в сфере цифровой безопасности. Об этом в ходе интернет-семинара американского Центра стратегических и международных исследований заявил статс-секретарь Министерства обороны ФРГ Бенедикт Циммер.

«Если говорить о возможностях российских сил, то, что они делали, было по-настоящему впечатляющим. <…> Вопрос в том, смогут ли они делать это в массовом порядке или они просто проверяют свои разработки», — заявил Циммер, не уточнив, о каких именно действиях ВС РФ идет речь.

Он добавил, что возможности Вооруженных сил России увеличились и НАТО нужно этому противодействовать. По его словам, ответ необязательно должен быть симметричным, стоит искать «разумный ответ».

«Иногда разумный ответ может заключаться в том, чтобы применить собственные средства в киберсфере, чтобы предотвратить запуск ракет», — объясняет Циммер.

Также на интернет-семинаре выступил экс-командующий сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес. Его опасения вызвало то, что россияне «слишком эффективно» используют средства радиоэлектронной борьбы в Сирии.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявлял, что Вашингтон намерен создавать ракеты средней и меньшей дальности, чтобы «сдерживать российскую агрессию». По его словам, благодаря Дональду Трампу НАТО стала сильнее, а Украина имеет оборонительные оружейные системы.