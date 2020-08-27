Тихановская заявила о готовности к разговору с Путиным

Вильнюс, 27 августа. Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что сможет найти нужные слова при общении с президентом РФ Владимиром Путиным.

Журналисты Deutsche Welle поинтересовались у политика, готова ли она к диалогу с российским президентом.

«Вы знаете, все мы люди, и как-то готовиться к общению с каким-то определенным человеком, я не знаю, как. Мне звонили лидеры сильных стран и, я думаю, что я найду слова, чтобы пообщаться и с Владимиром Путиным», — ответила Тихановская.

При этом она подчеркнула, что независимость Белоруссии — «это то, что вообще не обсуждается, не продается и не допускает никаких комментариев».

Ранее в интервью газете Le Monde экс-кандидат в президенты сообщила, что пока не готова вступить в переговоры с Москвой, тем не менее рассчитывает на ее поддержку.

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко, по данным ЦИК, набрал более 80% голосов. После объявленных итогов в Белоруссии начались несанкционированные протестные акции, которые продолжаются до сих пор, передавал «Царьград». Позднее Верховный суд Белоруссии отклонил жалобу Тихановской, таким образом поддержав решение ЦИК об утверждении официальных результатов выборов.

После выборов политик переехала в Литву, где находится и сейчас. Оттуда она призывает рабочих продолжать организовывать протесты в Белоруссии. Эксперты считают, что за беспорядками в республике помимо Тихановской стоит и американский проект «Междуморье».

Политологи отмечали, что в Белоруссии хотят провести государственный переворот по сценарию Майдана, по итогу которого промышленность Украины только пришла в упадок.