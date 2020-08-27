Пушков объяснил невозможность вхождения Белоруссии в состав России

Москва, 27 августа. Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков считает, что утверждения о возможном вхождении Белоруссии в состав России могут развернуть протесты в ненужное для Москвы русло.

В свое Telegram-канале сенатор прокомментировал предположения о том, что Белоруссия должна войти в состав РФ. Пушков подчеркнул, что президент страны Александр Лукашенко не пойдет на подобный шаг, поскольку это противоречит его взглядам, которые он неоднократно декларировал.

По словам сенатора, заявления Лукашенко сводятся к двум формулам. Первая из которых предполагает, что для Лукашенко самое важное — это суверенитет Белоруссии.

«Второе. «Россия боится нас потерять» — и поэтому должна помогать. А теперь, по его логике, должна помогать еще больше, чтобы помочь ему, Лукашенко, преодолеть нынешний кризис. Поэтому идея объединения с Россией вообще не стоит для него на повестке дня», — пишет российский сенатор.

Он подчеркнул, что идея объединения стран «способна развернуть протесты, которые далеко еще не выдохлись, в совершенно ненужное для России русло».

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. По данным ЦИК, победу с 80,1% голосов одержал Лукашенко в шестой раз подряд. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская. Несогласные с результатами голосования жители страны вышли на массовые акции протеста, которые продолжаются до сих пор, передает «Царьград». В первые дни бойцы ОМОН жестко действовали при задержании участников протестов. Были задержаны несколько тысяч человек, которых позднее почти всех выпустили.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.