На Украине заявили о критическом состоянии Тимошенко

Киев, 27 августа. Бывший премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко находится в критическом состоянии, однако к аппарату ИВЛ ее не подключали. Об этом эфире телеканала «Украина 24» сообщил ее однопартиец Вадим Ивченко.

Накануне Дня независимости, 23 августа, стало известно, что Тимошенко заразилась коронавирусом. Также инфицированными оказались члены ее семьи: зять Артур Чечеткин и дочь Евгения. Спустя два дня соратница и подруга Тимошенко Александра Кужель сообщила порталу «Страна.UA», что политик с высокой температурой какое-то время находилась дома, а не в больнице.

Позднее появилась информация, что Тимошенко находится в реанимации, в тяжелом состоянии ее подключили к аппарату ИВЛ.

Ивченко в среду заявил, что Тимошенко находится в критическом состоянии.

«Люди в критическом состоянии, которых нужно спасать с того света, подключаются к аппарату ИВЛ. Юлия Тимошенко в критическом состоянии, у нее высокая температура, она принимает все соответствующие протоколу меры для вентиляции легких, но это не аппарат ИВЛ», — уточнил он.

Кроме Тимошенко, ранее стало известно о других депутатах «Батькивщины», подхвативших COVID-19. 19 мая народный депутат Олег Мейдич сообщил об инфекции. После этого вся партия ушла на самоизоляцию и не участвовала в пленарных заседаниях Верховной рады с 20 по 25 мая.