Суд арестовал недвижимость и акции принадлежащего Порошенко завода 

Киев, 27 августа. Суд в Киеве в рамках дела о хищении средств в отношении экс-президента Украины Петра Порошенко арестовал все недвижимое имущество и акции судостроительного завода «Кузница на Рыбальском», сообщил юрист Андрей Портнов.

«Конечно, с опозданием в год, но не могу не отметить добрым словом решение властей развить инициированное нами уголовное производство в отношении Порошенко по легализации им преступных доходов, хищениям, умышленному уклонению от уплаты налогов и подделке документов при совершении фиктивной сделки продажи в офшоре одного из крупнейших активов фигуранта — «Кузницы на Рыбальском», — написал юрист на своей странице в Facebook.

По его словам, после обращения Генпрокуратуры, суд в среду «арестовал все недвижимое имущество и 94% акций принадлежащей главному государственному преступнику «Кузни на Рыбальском».

Порошенко владел заводом «Кузница на Рыбальском» с 1995 и до 2018 года. Предприятие значительно увеличило свой оборот после того, как украинские власти разрешили заводу экспортировать товары военного назначения. По мнению Портнова, Порошенко через предприятие отмывал деньги, полученные в результате хищения из бюджета страны.

Ранее генпрокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что на рассмотрении ее ведомства находятся 20 дел в отношении Петра Порошенко. Экс-президента обвиняют, в частности, в государственной измене, коррупции, уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов и многом другом. Сам Порошенко отвергает все обвинения и пользуется разными предлогами, чтобы пропускать допросы в ГБР.

На прошлой неделе Портнов сообщил, что в отношении Порошенко и бывшего генерального прокурора страны Юрия Луценко возбуждено еще одно уголовное дело. Поводом для возбуждения дела в ГБР назвали незаконное лишение гражданства бывшего депутата Рады Андрея Артеменко.