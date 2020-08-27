Адвокат «банды Цапков» и Кокорина будет защищать представителя главы Чечни

Москва, 27 августа. Задержанного в Крыму представителя главы Чечни в Ивановской области Ису Эдильсултанова будет защищать адвокат Умалат Сайгитов, ранее представлявший в суде интересы банды Цапков. Об этом Федеральному агентству новостей сообщил источник в правоохранительных органах.

Напомним, Эдильсултанов был задержан в городе Саки. Он подозревается в организации мошенничества в особо крупном размере. Согласно данным следствия, Эдильсултанов с сообщниками собирались похитить имущество ивановского предприятия «Коммерческая строительная компания» на сумму более 40 млн рублей.

Вместе с Эдильсултановым были задержаны его брат Ахмед, племянник Лечи, а также его юристы Александр Травин и Светлана Индейкина.

«В настоящее время все задержаны на 48 часов и по истечении данного срока следствие выйдет в суд с ходатайством о заключении под стражу (арест)», — сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что в 2009 Иса и Лечо уже задерживались за незаконную организацию азартных игр и провели 1 год в СИЗО. Правоохранители также сообщили, что в 2012 году был застрелен предприниматель из Иваново Сергей Белкин, который давал показания против представителей группы Эдильсултанова. Тогда убийц найти не удалось. В 2016 году был убит сотрудник ивановского ООО «Лесопромышленная компания» Иван Шерстюков. После его смерти предприятие перешло под управление Эдильсултанова.

Защищать интересы Исы Эдильсултанова будет адвокат Умалат Сайгитов, сообщает источник в правоохранительных органах. Он известен тем, что представлял в суде Вячеслава Цеповяза — главаря банды Цапка, приговоренного к 20-ти годам лишения свободы. Дело прогремело на всю Россию в 2010 году. Тогда на кубанской станции Кущевская произошла массовая бойня. В убийстве 12 человек обвинили членов банды Цапка.

Добавим, что Сайгитов мог защищать в суде футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, которые в 2018 году спровоцировали несколько драк в Москве. Юрист успел выступить с заявлениями от имени спортсменов, однако позже отказался от участия в деле.