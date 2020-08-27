Пентагон связался с Генштабом РФ после инцидента с военными США в Сирии

Вашингтон, 27 августа. Руководитель Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли провел телефонный разговор с начальником Генштаба ВС России генералом армии Валерием Герасимовым, сообщает пресс-служба Пентагона.

В Пентагоне сообщили о факте телефонных переговоров Милли с Герасимовым, однако не назвали, какие конкретно темы обсуждали генералы.

«В соответствии с предыдущей практикой они согласились не разглашать конкретные детали разговора», — говорится в сообщении.

Отметим, что телефонный разговор военных двух стран произошел после инцидента в сирийской провинции Хасака. Американские военнослужащие попытались сорвать патрулирование местности, которое проводят подразделения российской военной полиции.

Несколько бронеавтомобилей International MaxxPro попытались заблокировать российскую военную колонну, состоявшую из БТР-82А, бронемашин «Тигр» и «Тайфун» и «Урала», которую с воздуха прикрывал вертолет Ми-8. Российские военные пресекли провокацию солдат США, обогнав их и заблокировав американские бронемашины.

Позднее издание Politico сообщило, что четверо американских военнослужащих пострадали при столкновении с российской военной полицией. По информации неназванного военного источника издания, у четырех американских военнослужащих якобы были выявлены признаки сотрясения мозга после того, как их конвой столкнулся с российской военной машиной на востоке Хасаки.