Мирные демонстранты на площади Мучеников в Триполи попали под обстрел ПНС

Триполи, 26 августа. По мирным демонстрантам на площади Мучеников в Триполи открыта стрельба. Об этом сообщает канал Libya Alhadath TV.

Согласно информации телеканала, боевики ПНС продолжают вести интенсивный огонь по демонстрантам.

Отмечается, что жители Триполи вышли на митинг, чтобы выразить недовольство режимом главы так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа. Ливийцы недовольны высоким уровнем коррупции на подконтрольных ПНС территориях, а также выступают против наплыва турецких военных и наемников, которые сражаются на стороне Сарраджа.

Ранее стало известно, что Файез Саррадж сбежал из собственной резиденции из-за массовых протестов в Триполи. Лидер нелегитимного ПНС отказался от диалога с ливийцами и в сопровождении охраны покинул свою виллу. Он укрывается на аэродроме Митига, который ранее был переоборудован в военную базу Турции.

До этого сообщалось, что министр внутренних дел ПНС Ливии Фатхи Башага покинул территорию страны и скрывается в Турции.