МИД РФ указал на ничтожность инициативы США по санкциям против Ирана

Москва, 26 августа. Отказ Совета безопасности ООН удовлетворить обращение США о восстановлении санкций против Ирана указал Вашингтону на юридическую и процедурную ничтожность выдвинутой инициативы. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В Совбезе ООН ранее обсудили обращение американской стороны по поводу восстановления санкций против Ирана, которые были отменены после заключения Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг иранской ядерной программы (СВПД).

«Вывод однозначен — никакие действия на основе этого обращения Советом Безопасности предприняты быть не могут», — подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве обратили внимание, что механизм, предусмотренный СВПД и резолюцией СБ ООН 2231, может быть приведен в действие только участниками СВПД, к числу которых не относятся США.

«Стремление Вашингтона навязать миру свое ошибочное прочтение резолюции СБ ООН 2231 и ускользнуть от ответственности за допущенные им грубые нарушения своих обязательств не встречает в СБ ООН ни понимания, ни поддержки», — отметили в МИД РФ.

В сообщении подчеркивается, что «американской стороне ясно указали на юридическую и процедурную ничтожность ее действий, которые не имеют ничего общего с задачей поддержания международного мира и безопасности и в силу этого не могут привести к «перезапуску» давно отмененных резолюций».

Напомним, Вашингтон ссылается на резолюцию ООН 2231, где прописан регламент автоматического возобновления санкций ООН против Ирана, если Тегеран не выполняет оговоренные условия. Однако шесть государств, а также Иран в 2015 году подписали СВПД, что привело к снятию санкций в отношении Тегерана. Не прошло и трех лет, как Вашингтон отказался от договоренностей и начал санкционное давление на Иран.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что США используют экстерриториальные санкции, чтобы не быть связанными никакими многосторонними обязательствами. Он подчеркнул, что «облава» в виде американских санкций стала буквально тотальной. Однако теперь азиатский и европейский бизнес начинает выступать против подобных действий со стороны Вашингтона.