Военные США пожаловались на травмы после проигранного России ралли в Сирии

Вашингтон, 26 августа. Центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американские военные были якобы ранены российскими войсками во время ралли на северо-востоке Сирии. Об этом информирует издание POLITICO.

В проекте заявления Пентагона говорится, что у четырех военных США диагностированы симптомы сотрясения мозга. Еще один источник, на который ссылается POLITICO, отмечает, что несколько американцев якобы «были ранены».

«Видео столкновения показало, что российский автомобиль таранит американскую машину, а российский вертолет пролетает низко над американскими войсками», — говорится в публикации.

Согласно данным военного ведомства США, российские машины якобы небезопасно преследовали американские силы.

Напомним, российские военные выиграли очередной этап «раллийных гонок» по пересеченной местности в рамках Международных армейских игр в сирийской Хасаке. Россию представили БТР-82А, вертолет Ми-8, бронеавтомобили «Тигр», «Тайфун» и «Урал». Со стороны США участвовали бронеавтомобили International MaxxPro. Портал «Русская Весна» опубликовал видеозапись гонок.

Ранее сообщалось, что американские военные неоднократно препятствовали патрулированию территории Сирии военнослужащими РФ.