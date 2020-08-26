Адвоката Ефремова вызвали на очную ставку по делу о мошенничестве

Москва, 26 августа. Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев стал свидетелем в уголовном деле о мошенничестве.

26 августа Пашаев был вызван в ОМВД Арбат для дачи показаний по делу трехлетней давности о мошенничестве. По словам Пашаева, он проходит свидетелем по уголовному делу об обмане его бывшего клиента.

«Расследуется дело в отношении жены Анзора Псунокова по статье УК РФ «Мошенничество», она сейчас находится под домашним арестом. Дело расследует Главным следственным управлением МВД по Москве, я являюсь свидетелем в этом деле», — пояснил Пашаев.

Он также добавил, что Псуноков пытается сделать из него обвиняемого. Пашаев отметил, что Псуноков пытается убедить следствие в том, что ранее он лично передал ему 1,5 миллиона рублей. По его словам, данные обстоятельства свидетельствуют о том, что кто-то пытается оказать на него давление из-за дела Ефремова, передает ТАСС.

«Я считаю, что все это попытка оказать давление на меня в связи с делом Ефремова», — заявил Пашаев.

Напомним, 8 июня Ефремов устроил ДТП в центре столицы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент аварии актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. По его словам, Ефремов «готов платить» родственникам погибшего, однако не намерен «возмещать» ущерб.

Позднее родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину. 6 июля следствие предъявило Ефремову обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Актеру грозит до 12 лет лишения свободы.