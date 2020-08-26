В США заявили о попытках СССР и нацистов вмешаться в американские выборы

Вашингтон, 26 августа. Нацистская Германия, а также СССР пытались оказать влияние на исход выборов в США. Об этом заявил первый замминистра юстиции США Джеффри Розен.

По словам Розена, Германия «нацеливалась на американские выборы» в 1940 году во время разгара Второй мировой войны.

«Лидеры нацистов рассматривали президента США [Франклина] Рузвельта как пробританскую [фигуру] и сторонника интервенции. Так что они применили несколько схем, чтобы повлиять на исход наших президентских выборов 1940 года, а также пытались повлиять на [предвыборные] платформы основных политических партий», — заявил он.

Во время холодной войны, по словам представителя Минюста США, появился целый ряд вызовов «с точки зрения иностранного злонамеренного влияния». В частности, он обвинил СССР в применении «скрытых или вводящих в заблуждение тактик». Речь, по его словам, идет о дезинформации и пропаганде, а также «спонсировании публикаций в попытке подорвать американские интересы».

Розен привел пример, когда в 1976 году во время праймериз Демократической партии КГБ «широким комплексом активных мер» пытался дискредитировать сенатора Генри Джексона, известного своими антисоветскими взглядами.

Отметим, тема возможного вмешательства в выборы в США активно обсуждается в Штатах после 2016 года, когда президентом был избран Дональд Трамп. В 2017 году Минюст США назначил Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования дела о «вмешательстве РФ» в выборы. За два с лишним года расследования Мюллер не смог найти доказательств того, что Москва якобы «оказывала влияние» на избирательный процесс в США.

Расследование завершилось полным провалом и обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов. Позднее Мюллер признал свое поражение и заявил, что вынужден подать в отставку.