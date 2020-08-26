ФАН публикует видео задержания в Крыму представителя главы Чечни

Симферополь, 26 августа. В Крыму сотрудники ФСБ провели спецоперацию по задержанию представителя главы Чеченской Республики в Ивановской области Исы Эдильсултанова. Федеральное агентство новостей публикует видео с места событий.

Напомним, Эдильсултанова задержали в городе Саки. Его подозревают в организации мошенничества в особо крупном размере, которое осуществлялось группой лиц. Согласно предварительным данным, Эдильсултанов с сообщниками намеревался похитить имущество ООО «Коммерческая строительная компания» (г. Иваново) на сумму более 40 млн рублей.