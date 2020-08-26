Новую «коронавирусную» выплату россияне получат до конца лета

Москва, 26 августа. Очередное пособие для поддержки россиян в период пандемии коронавируса будет перечислено до конца августа. Деньги получат граждане, потерявшие работу.

Социальная выплата предназначается россиянам, потерявшим доход во время действия ограничительных мер из-за пандемии COVID-19. Согласно программе правительства РФ, для них выплачивается повышенный размер пособия по безработице. Минимальная выплата составляет 4,5 тыс. рублей, максимальное пособие — 12 130 рублей.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало специальный материал, в котором рассказывается об изменениях в жизни россиян с 1 сентября 2020 года, которые коснутся, в том числе российских школьников и учителей, пенсионеров и получателей социальных выплат, а также автолюбителей.