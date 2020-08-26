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Перенджиев рекомендовал Китаю отвечать на провокации США по примеру России

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Перенджиев рекомендовал Китаю отвечать на провокации США по примеру РоссииМосква, 26 августа. Власти Китая пока не научились давать жесткий отпор на действия США, как это делает Россия. Об этом заявил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

25 августа американский самолет-разведчик U-2 вторгся в запрещенную для полетов зону Китая. При этом в данной зоне велась учебная стрельба боевыми патронами. Министерство обороны КНР распространило заявление, в котором говорилось, что американский самолет создал серьезное препятствие штатным военным учениям Китая, а также нарушил международные нормы поведения.

Перенджиев напомнил, что американские самолеты регулярно совершают полеты у границ России, однако российские военные жестко реагируют на подобные провокации со стороны США.

«Наши военные действуют профессионально и предельно жестко, выдворяя американцев с территории РФ», — отметил эксперт.

Он также добавил, что Китай пока не научился жестко реагировать на провокации США. Перенджиев выразил уверенность, что Китай должен был ответить на инцидент с американским самолетом-разведчиком, что послужило бы четким сигналом для Вашингтона, передает Новостное агентство «Харьков».

«Китайцы поднимают шумиху в СМИ, делают заявления, но не совершают необходимых действий. В России же никаких шумих не поднимают, а реагируют моментально. Китай — величественная, сильная держава, поэтому она не должна позволять подобных провокаций, а обязана давать жесткий и сильный отпор», — подчеркнул военный эксперт.

 

Напомним, 7 августа российский истребитель Су-27 перехватил два самолета-разведчика ВВС США над акваторией Черного моря. В этот же день три истребителя Су-35 перехватили стратегический бомбардировщик США над акваторией Охотского моря. 11 августа российские истребители МиГ-31 перехватили американский разведывательный БПЛА RQ-4B Global Hawk.

Источник: Новостное агентство «Харьков»
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