Москва, 26 августа. Одиозный журналист Аркадий Бабченко страдает неким видом военно-политического маразма, которое граничит с его умственной неполноценностью. Об этом заявил военный эксперт, обозревать информационного издания «Комсомольская правда» Виктор Баранец, комментируя заявление Бабченко об украинском походе американских танков на Москву.

Ранее скандальный журналист Аркадий Бабченко опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети Facebook. Он написал, что бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов должен возглавить танковое наступление на Москву. Работник СМИ, который ранее инсценировал собственное убийство, заявил, что нашел себе командира дивизии «Абрамсов».

Баранец, комментируя подобное высказывание, заметил, что долгое пребывание Бабченко на Украине сильно повлияло на умственные способности, а сам работник СМИ стал «клиентом киевского дурдома». Журналист, вероятнее всего, где-то подцепил некий военно-политический маразм, который обычно проявляется у официальных представителей Киева.

«Они то призывают, чтобы украинские танки скрежетали на Красной площади, то обещают за два дня вернуть Крым или за неделю разбить российскую армию. Вы знаете, все это создает впечатление, что с нами говорят клиенты какого-нибудь киевского дурдома», – заявил Баранец.

Военный эксперт напомнил, что совсем недавно инсценировал собственное убийство только ради самопиара. Сейчас же скандальный журналист очередной раз пытается хоть как-то напомнить общественности о своем существовании, передает «Царьград».

«Аркадий Бабченко — это один из тех «продуктов», который валяется на киевской политической помойке и время от времени воняет. Но воняет с таким расчетом, чтобы его гнусный запах уловили в Москве», — резюмировал военный эксперт.

Ранее Баранец по достоинству оценил роботизированную версию танка Т-14 «Армата». Он подробно рассказал об отечественной боевой машине, а также заявил, что новейший боевой комплекс станет настоящей сенсацией на рынке вооружений.