Охрану Зеленского обвинили в нападении на беженку из Донбасса

Киев, 26 августа. Группа украинских активистов обвинила личную охрану президента Владимира Зеленского в избиение переселенки из Донбасса. Об этом сообщил один из правозащитников, экс-нардеп Андрей Денисенко на своей странице в Facebook.

По словам Денисенко, Алина Новикова пыталась поговорить с главой государства. В ответ на это, по его словам, силовики жестко оттеснили ее и нанесли удары. В результате активистку госпитализировали. Как следует из заключения днепропетровских врачей, фото которого Денисенко прикрепил к публикации, переселенка получила перелом ребра.

«Алина — девушка из Донецка, патриотка, беженка, которая активно участвует во всех акциях «Движения сопротивления капитуляции». Вдумайтесь — чтобы не подпустить ее с неудобными вопросами к Зекапитулянту, его охрана сломала ей ребро», — написал он.

Еще одной пострадавшей, по его словам, является Надя Святун, которой также нанесли побои, «но легкой тяжести».

На своей странице Святун сообщила, что полицейские не хотели принимать заявление о произошедшем, а после назвали его «жалобой».

Инцидент уже прокомментировала пресс-служба Управления государственной охраны Украины, опровергнув все обвинения.