Списанным российским БТР найдут применение на «гражданке»

Москва, 26 августа. На международном форуме «Армия-2020», который проходит в Подмосковье, среди крупных военных компаний представлены необычные конструкторские бюро. Одним из таких предприятий является научно-производственная компания «Солитон», которая занимается модернизацией устаревшей и списанной военной техники и приспособлением ее для гражданской экспликации.

Предприятие занимается спасением бронетранспортеров от утилизации, проводя специальный комплекс мер по обновлению технической части боевых машин. На данный момент специалисты компании «реанимируют» списанные БТР-80, которые стояли на вооружении советской армии еще в конце 80-х. Эти боевые машины после модернизации могут использоваться на «гражданке», поскольку обладают целым спектром различных уникальных возможностей.

После прохождения специальных работ БТР-80 может применяться в качестве вездехода или машины спасательных служб, поскольку имеет положительный индекс плавучести и большую грузоподъемность, передает «ПолитЭксперт».

БТР-80 оказался способен на «гражданскую» жизнь. Машину приспосабливают под определенные цели с помощью специальной современной технологии. Специалисты ремонтируют кузов, а также убирают все лишние элементы и детали, заменяя их на гражданские аналоги. Внешний вид военной техники тоже подвергается серьезным изменениям.

«Осталась лодка, нижняя часть, и кое-какие элементы трансмиссии, построенная верхняя часть уже оригинальная, используется современный двигатель — в данном случае Caterpillar с автоматической коробкой передач. Может идти по воде до 10 километров в час при волнениях до трех баллов», — рассказал руководитель автомобильной службы самарского предприятия «Солитон» Олег Боженко.

Ранее специалисты Института проблем управления РАН им. В.А. Трапезникова представили на форуме «Армия-2020» новую многофункциональную беспилотную платформу «Альбатрос». Речь идет об уникальном аппарате, который превосходит все мировые аналоги.