Наджиев рассказал, как Пугачева разрушила его карьеру ради Киркорова

Певец Игорь Наджиев решил прервать молчание и рассказал, почему много лет назад пропал с эстрады. Оказалось, не обошлось без твердой руки Примадонны — Аллы Борисовны Пугачевой. Блогер Вадим Манукян, которого связывает и Игорем Наджиевым давняя дружба, уговорил певца поделиться своими тайнами, а не уносить их в могилу, как это, порой, происходит с артистами. Наджиев согласился рассказать Федеральному агентству новостей о сокровенном.

Игорь Наджиев: исповедь Артиста. Колонка Вадима Манукяна

Певец Игорь Наджиев неоднократно рассказывал мне, что происходило с ним в 1990-е и 2000-е годы и почему он исчез с эстрады. Игорь честно рассказывал, что именно помешало ему развить свою певческую карьеру и заставило выпасть из шоу-бизнеса. Но все это было только в приватных беседах. Пандемия 2020 года, вызванная коронавирусом, все изменила. Игорь Наджиев больше не хочет молчать.

Карантин многое изменил

— Игорь, расскажи, как ты провел карантин? Чем занимался, пока все концертные площадки были закрыты? Как пережил разлуку с любимым зрителем? Как в целом на тебя повлияла эта ситуация? Произошла ли переоценка ценностей?

— Как законопослушный гражданин, всю пандемию я провел дома. Интернет и соцсети, конечно, особо не давали расслабиться, и я в основном общался со своим зрителем и слушателем онлайн. По возможности старался отвечать на огромное количество писем в личных сообщениях. Пишут ведь со всего мира. Многие переживают, как за меня лично, так и за то, что происходит у нас в стране, как мы все переносили эту пандемию и в Москве, и в России. Вместе с супругой Аллой мы пересмотрели за это время часть моего видеоархива, что-то из записей прошлых лет разместили на моем официальном канале в YouTube IGOR NADJIEV OFFICIAL.

В одном из своих интервью, говоря про пандемию и артистов, продюсер Иосиф Пригожин верно заметил, что есть огромное количество людей из сферы искусства, которым в условиях самоизоляции катастрофически трудно без работы. Могу откровенно признаться, каких-то больших финансовых накоплений или сбережений на черный день у меня, к сожалению, никогда не было и нет. Хотя на профессиональной эстрадной сцене я выступаю со времен СССР, с 1986 года.

Все, что я зарабатывал как артист, — всегда тратилось на жизнь, на семью, на записи новых песен и многое другое, что связано в первую очередь с моей профессией. И я не стесняюсь честно сказать, что эту пандемию я и моя семья пережили только благодаря Божьему милосердию, Божьей помощи, бескорыстной помощи моих поклонников из разных городов России и их святой, чистой, зрительской любви!

Мне помогали деньгами, продуктами, помогали не какие-то олигархи, а простые люди, которые так же, как и я, как многие из нас, едва сводили концы с концами в эту пандемию. Всегда говорю — великое счастье найти своего Зрителя и Слушателя, своих, если хотите, единомышленников, родных по духу и по жизни людей!

Игорь Наджиев: Я счастливый человек!

Бог подарил мне это счастье, и я — счастливый человек, я — счастливый артист. У меня такие поклонники, о которых могут только мечтать многие из моих коллег по сцене. Поэтому я всегда говорю на своих сольных концертах:

«Спасибо вам за то, что вы есть в моей жизни! Ваши великие по поступкам и благородству добрые сердца бьются с моим в унисон!»

«Слава Богу за все!» — с этой святой истиной я давно уже иду по жизни, и Господь мне помогает.

Если Бог со мною, так чего или кого мне боятся? Тех, кто спит и уже видит меня в гробу? Чтобы потом говорить, что всегда прекрасно относились ко мне и дружили со мной? Или тех, кто до сих пор пытается высокомерно одернуть меня за то, что я состоялся как артист, живу, пою, без всякой помощи телевидения и радио, фактически, при полном их отсутствии в моей жизни? Что не входил и не вхожу в какие-либо кланы отечественного «горе-шоу-бизнеса» и только через Интернет увеличиваю число своих поклонников и подписчиков на официальных страницах, не прибегая к искусственному продвижению и накруткам? Что это до сих пор кого-то раздражает?

Смешно порою слышать о «сбитых летчиках» в нашей профессии, о якобы «неудачниках» в певческой карьере от людей, которые, сами, находясь на сцене, просто забыли, что ценность того или иного артиста в искусстве определяется не ими, не их придуманными «небожительством», «величием» и не их «хотелками», а Господом Богом, Зрителем и Временем!

Великая актриса Вия Артмане мудро описала все это в своих мемуарах:

«Самая неудачная жизнь складывается у артистов, которые сидят в мягких креслах, плавают на яхтах и проживают почти всю жизнь на седьмом небе. Зато самые счастливые артисты — те, которые познают жизнь через ее силу, проходят сквозь огромный слой грязи».

Жестче, но метко выразился об этом любимый миллионами писатель Сергей Довлатов:

«Истинное мужество состоит в том, чтобы любить жизнь, зная о ней всю правду».

И еще от него — гениальное и на все времена:

«Человек привык себя спрашивать: кто я? А надо бы спрашивать: не говно ли я?»

И ведь правда, назойливое мелькание в теле- и радиоэфирах, попытка быть постоянно упоминаемым в прессе и в масс-медиа — это не показатель таланта, который дается Господом Богом, а пустая, порой нелепая и глупая погоня за сиюминутной весьма сомнительной «славой», проще говоря — суета сует.

Творчество — вот главное, и этим мы должны служить людям! А не меряться своими амбициями или финансовыми возможностями, кто известней или популярней, богаче или беднее, кто на какой ступени стоит в придуманной явно не от великого ума непонятной музыкальной «иерархии», где есть артисты «первого эшелона», «второго» и так далее, по нисходящей…

Кто-то постоянно забывает, что все мы равны перед Богом и каждый будет отвечать за свои грехи, за свои земные карьеры, за сказанное однажды необдуманное слово, за откровенную ложь, которую пытаются выдавать за истину и через средства массовой информации навязывают окружающим, за возвышение себя над людьми, за собственную гордыню, за тщеславие, жестокосердие и цинизм по отношению к другим!

«Отчего бывает человек плох? Оттого, что забывает, что над ним Бог!» — эти мудрые слова святого преподобного Амвросия Оптинского как нельзя лучше отражают реалии нашего времени.

«Мы созданы друг другу в утешенье!» — это уже говорю я и искренне верю, что задача артиста, певца, любого творческого человека — помогать своим творчеством людям жить, даже когда жить трудно, давать им надежду на лучшее, укреплять их в вере в значимость и ценность каждой человеческой судьбы на земле. В том, что во всем есть Божий промысел, его любовь и милость к нам! И это, поверьте, я знаю и понимаю, слава Богу, очень давно и без всякой пандемии.

Помню, как в январе 1995 года после единственного эфира моего сольного концерта на РТР, который состоялся 8 ноября 1994 года в Московском государственном Театре Эстрады и был снят и показан телефестивалем «Звездный дождь», в мешке писем, пришедших в «Останкино» в знак благодарности, была срочная телеграмма с Дальнего Востока:

«Игорек! Мы очень любим тебя! Служи всегда простому бедному народу!»

Вот эти абсолютно емкие и очень точные слова «Служи всегда простому бедному народу!», полагаю, не мешало бы повесить на транспаранте над кроватью каждого артиста в нашей стране для каждодневного напоминания.

Мне грех жаловаться: после открытия в Москве ресторанов я за это время уже дал пять полноценных сольных концертов. Ничуть не печалюсь, что давать сольные концерты в столице мне приходится в ресторане, а не на концертной площадке. Во-первых, в ресторанах в свое время пели Федор Иванович Шаляпин, Александр Вертинский, Петр Лещенко и многие другие великие артисты! Во-вторых, концертно-гастрольная деятельность в России, к сожалению, только сейчас постепенно и пока очень медленно начинает приходить в какое-то движение. А мои поклонники уже увидели и услышали меня живьем в пяти больших сольных концертах, и я очень благодарен всем, кто специально прилетал из других городов России и даже из США на мои выступления.

Только как же грустно отвечать на одни и те же извечные вопросы, как в реальности, так и в соцсетях:

«Игорь, вы такой талантливый! Почему же вас не видно на телеэкране? Почему вы не принимаете участие в сборных и телевизионных концертах?»

Наверное, пришло время ответить всем и сразу, рассказать, что не все так просто в «сказочном королевстве» под названием «Российская эстрада». Как и в обычной жизни, ты всегда можешь встретить здесь и доброжелателей, и тех, кто будет тебе откровенно мешать, делая все, чтобы ты не был услышан многомиллионной зрительской аудиторией.

Кто подставил Наджиева

— То есть тебе кто-то помешал? Интересно понять, кто к этому мог приложить руку? Раз уж ты решился открыть все тайны прошлого, расскажи, что с тобой случилось и почему ты действительно пропал с российских телеэкранов в далекие 90-е?

— Весной 1994 года я стал обладателем первой премии международного телевизионного фестиваля популярной музыки «Звездный дождь» (РТР, сезон 1993—1994 годы). На том же музыкальном конкурсе я был удостоен приза за яркость сценического образа. Если кто-то не знает или не помнит, хочу рассказать, что такого сценического образа, который был у меня в начале 90-х, в то время на российской эстраде не было ни у кого.

Летом того же 1994 года по предложению продюсерской фирмы «ЛИС`С» я согласился принять участие в международном телеконкурсе молодых исполнителей популярной музыки «Ялта-Москва-транзит-94». Удивительно, но уже в процессе репетиций ко мне стали относиться как к фавориту и к будущему победителю конкурса. Некоторые молодые исполнители подходили ко мне, спрашивали моих советов. И я понимаю, почему это происходило. Уже тогда я был не начинающим, а гастролирующим артистом.

В первый день конкурса его организаторы мне единственному дали возможность спеть акапельно [без инструментального сопровождения]. На второй конкурсный день я был единственным, кому разрешили спеть зарубежный хит на русском языке.

По жеребьевке третьего конкурсного дня я должен был выступать первым. Съемки проходили в спортивном комплексе «Олимпийский», а прямая трансляция осуществлялась ОРТ. Интерес к конкурсу был настолько велик, что на третий конкурсный день в качестве почетных гостей все ждали звездных молодоженов — Аллу Пугачеву и Филиппа Киркорова. И они на радость устроителей конкурса и зрителей пришли.

Я знал, что также пришло много людей с цветами поддержать меня в финале третьего дня, но их по каким-то непонятным причинам вдруг стали не пропускать в зрительный зал. На подобный ничем не обоснованный запрет организаторов я был вынужден отреагировать молниеносно. Я дал понять, что не выйду на сцену и не стану выступать первым, пока тем, кто пришел меня поддержать, не разрешат войти в зрительный зал. Испугавшись срыва трансляции, организаторы пошли мне на уступку и людей впустили.

Для интересующихся: все три дня с моими выступлениями на конкурсе «Ялта-Москва-транзит-94» размещены на моем официальном канале в YouTube. Теперь к весьма любопытным итогам этого конкурса, на котором впервые был опробован электронный подсчет голосов членов жюри: «Гран-при» никому не вручили, а Игорь Наджиев по результатам электронного голосования оказался на десятом месте.

Напоминаю, весной 1994 года на телефестивале «Звездный дождь» я получил первую премию и приз за яркость сценического образа, а летом — на «Ялте-Москве-транзит-94» — уже ничего. Стоит отметить, что некоторые члены жюри были на обоих конкурсах. Как же могла произойти такая резкая и главное очень быстрая смена оценок и настроений?

Позже, конечно, мне даже смешно было слышать от журналистов, что я якобы получил на «Ялте-Москве-транзит-94» приз зрительский симпатий. Кто-то вообще посчитал, что я был не конкурсантом, а гостем, как к примеру Алла Пугачева и Филипп Киркоров, только мне — три дня подряд — давали возможность выступать на сцене! Этот бред даже комментировать не хочется. Но вот другую информацию, которая дошла до меня, считаю теперь своим долгом озвучить.

Легендарный поэт Михаил Исаевич Танич был членом жюри конкурса «Ялта-Москва-транзит-94». Когда через годы мы встретились с ним на съемках одной телепрограммы, он доверительно сказал мне:

«Игорь, ты умный парень и должен понимать, что мы, члены жюри, тогда, к сожалению, ничего не решали. Прости. Рад, что Бог оказался на твоей стороне и ты состоялся как артист! А кто сейчас вспомнит тот конкурс?»

Царствие небесное этому великому человеку, я всегда с большой благодарностью вспоминаю его. Так вот, мы подошли к «вишенке на торте» — закулисной истории конкурса «Ялта-Москва-транзит-94». То, что я сейчас расскажу, я всего лишь пересказываю со слов людей, имевших прямое отношение к организации этого конкурса.

Мне хотели присудить «Гран-при», и по итогам двух конкурсных дней я был на первом месте, но визит Аллы Борисовны и Филиппа Киркорова на третий день резко изменил призовой расклад музыкального соревнования. Помните, я получил десятое место в ходе компьютерного голосования? Думаю, не надо объяснять, как легко на компьютере сделать из единицы цифру 10.

Но самое интересное во всей этой истории — лаконичная фраза, которую сказала в одной из гримерок Алла Борисовна Пугачева, а «добрые люди» передали ее:

«На эстраде один принц, я сказала. И другому не бывать!»

Понятно, что речь шла о Филиппе Киркорове, который тогда был «принцем» на нашей отечественной эстраде, а теперь, слава Богу, уже в статусе «короля».

Киркоров и напутствие Пугачевой

Судьба так сложилась, что с Филиппом я лично знаком с 1986 года, со съемок в легендарной, музыкальной программе Ольги Борисовны Молчановой «Шире круг». В 1988 году мы вместе с ним принимали участие в последнем IV Всесоюзном конкурсе на лучшее исполнение песен стран социалистического содружества «Ялта-88», где он стал дипломантом конкурса, а я получил приз зрительских симпатий.

Я с большой теплотой отношусь к Филиппу, к его папе Бедросу, ко всей их дружной семье. Мне посчастливилось знать прекрасную маму Филиппа Викторию! Филипп знал моих родителей… Именно Филипп Киркоров договорился о моей первой встрече с гением песни, ставшим впоследствии для меня учителем и родным человеком, — поэтом Леонидом Петровичем Дербеневым. Я всегда благодарен Филиппу за это. Очень много добрых, светлых, хороших воспоминаний у меня связано с Филиппом, с нашей общей молодостью, с искренней наивностью и нашим взрослением.

Да и «наше все», «великая русская певица», единственная и неповторимая Алла Борисовна Пугачева в свое время, практически в начале моего творческого пути, когда я лично смог встретиться с нею, напутственно и в чем-то пророчески сказала мне:

«Игорь! Зачем вам помогать? Уверена на все сто, что вы пробьетесь и без моей помощи!»

Собственно, это я и делаю всю свою сознательную жизнь. И почему-то все еще «пробиваюсь» в отечественных масс-медиа, хотя своего зрителя и слушателя, слава Богу, давно уже встретил.

Вторая встреча с Пугачевой

А теперь резкий скачок в XXI век — в 2012 год. Мои друзья из Общественной палаты Российской Федерации задались целью, чтобы я выступил в 2012 году в День России на Красной площади. Мол, давно пора уже, Игорь, с твоими замечательными песнями о России петь и выступать на Красной площади.

Зная, что на поющего Наджиева с середины 1990-х существует негласный запрет на федеральных каналах отечественного телевидения, я заранее предупредил об этом своих друзей. На что мне было сказано, что времена изменились, теперь мол все по-другому. Телеканал «Россия» устроил открытое голосование в Интернете, и меня внесли в список кандидатов на выступление на Красной площади. В лидерах голосования сразу же оказались триумфаторы «Евровидения-2012» в Баку очаровательные «Бурановские бабушки». Каково же было мое удивление, когда за несколько дней интернет-голосования я вдруг оказался в тройке лидеров, на втором месте после «Бурановских бабушек».

Но долго, конечно, такое продолжаться не могло. И, хотя руководство ВГТРК, насколько мне известно, уже согласилось на мою кандидатуру и на одну песню в моем исполнении на Красной площади в День России, был срочно созван круглый стол из членов Общественной палаты, руководства телеканала «Россия» и известных представителей российского шоу-бизнеса. А приезд и участие в этом круглом столе самой Аллы Борисовны Пугачевой, конечно, вызвал ажиотаж и наделал очень много закулисного шума.

Итогом всего этого было ее возмущение, которое я озвучиваю дословно, заранее прошу прощения у Филиппа Киркорова, если это может как-то ранить его. Алла Борисовна сказала:

«Либо мой «бренд» [Киркоров], либо Наджиев. На одной сцене они стоять не будут!»

Примадонну успокаивали все, как могли:

«Алла Борисовна! Где ваш Филипп и где Наджиев? Вы о чем говорите?»

Одним словом, моя кандидатура с праздника на Красной площади была тут же снята, окончательно и бесповоротно. А ночью после круглого стола я сразу же оказался в самом хвосте интернет-голосования.

Наджиев: Я невкусный, могут подавиться!

Мистика, но вскоре, 1 июня мне пришлось стоять вместе с Аллой Борисовной, Иосифом Кобзоном и Александром Градским на сцене Дома кино и что-то говорить, вспоминая и провожая в последний путь большого мастера, композитора от Бога — Марка Минкова…

Слаб человек, и порой сказанное не все и не всегда могут истолковать правильно и верно. Можно искренне допустить, что «добрые люди», которые передавали мне слова Аллы Пугачевой, обо мне, просто клеветали на «великую русскую певицу». Но временной отрезок между этими событиями уж больно большой: 1994-й и 2012 год, да и люди, рассказавшие мне об этом, совершенно разные, абсолютно незнакомые друг с другом. А вывод получается один: Наджиев опять не ко двору и чем-то мешает.

Только ведь между этими годами была еще и моя жизнь, в которой меня беспощадно вырезали из телеверсий многочисленных концертов и программ. Помню, как уже в отчаянии я обратился к Иосифу Давыдовичу Кобзону, когда меня в очередной раз вырезали из телеверсии концерта памяти Игоря Талькова в Кремле, а потом еще из нескольких телевизионных съемок различных сборных концертов.

«Иосиф Давыдович! Может быть, я перед кем-то виноват и должен попросить у кого-то прощения? Ну, сколько может все это продолжаться? Вы отстояли меня в концерте памяти моего учителя, моего наставника Леонида Петровича Дербенева, и я согласился. Пускай вырезают из эфира, но я хотя бы буду на сцене и спою собственную песню на его стихи «Надейся на Бога!», а Вера Ивановна Дербенева порадуется за меня в зрительном зале...» — сказал я ему.

«Вот и надейся на Бога, Игорь! — ответил мудрый Иосиф Давыдович. — А главное, живи, будь здоров и пой, как ты умеешь это прекрасно делать, несмотря ни на что!»

Слова Иосифа Давыдовича прозвучали практически в унисон с драгоценными для меня словами, которые в середине 90-х сказал мне однажды гениальный артист и танцор Махмуд Эсамбаев:

«Игорь! Ты очень красив, как внешне, так и своей душой, своими песнями, но ты слишком опережаешь время! У нас в стране еще не готовы к появлению такого рода артистов, поэтому тебе так трудно! Знаю, что красота, которую ты от чистого сердца даришь людям, рано или поздно победит всех твоих недоброжелателей и ты по достоинству будешь признан народом! Ведь в тебе — Божий дар! А зритель всегда это чувствует это».

Я бесконечно счастлив и горд, что такие великие люди, великие Артисты верили в меня! А по поводу всех моих злоключений, что кто-то мной постоянно недоволен из сильных и известных мира сего, что я вечно кому-то мешаю, одна из живых легенд нашей отечественной эстрады еще в середине 90-х откровенно сказала мне:

«Игорь, тебя хотят съесть и тебя будут есть, просто знай это и имей ввиду!»

На что я тогда, улыбаясь, ответил:

«Я — невкусный, могут ведь и подавиться…»

Видит Бог, в своей жизни я никого, никогда, ничем и никак не хотел обидеть! Я — грешный человек, мне есть, за что каяться, но это касается в первую очередь моих самых близких и родных людей, которые, к сожалению, уже ушли в вечную жизнь... Зла никому никогда не желал и старался зла не делать. По мере своих сил и возможностей, насколько мог, всегда старался делать добрые дела и помогать другим, когда это получалось…

Почему именно сегодня такая исповедь от меня, да потому, что есть масса примеров моих ушедших коллег по сцене, которые так и не успели честно рассказать о себе, о фактах своей реальной биографии, как им было трудно, что порой приходилось терпеть, часто за улыбкой, скрывая слезы в душе и в сердце своем. Как хотелось им поделиться со всеми зрителями тем, что по-настоящему тяготит и изматывает душу своей невысказанностью!

Царствие небесное всем, кто ушел в вечную жизнь и унес с собой свои тайны! Сейчас стало модным судачить о человеке после его смерти, домысливать его судьбу, выворачивая все наизнанку, а порою цинично и нагло сочинять то, чего в реальной жизни просто не было. Поэтому мое сегодняшнее интервью — мой самый исчерпывающий ответ всем моим поклонникам в разных концах света, всем интересующимся, любопытствующим и просто мимо проходящим, кто захочет когда-либо поговорить обо мне после моей смерти. Свою жизнь и биографию я озвучиваю сам, и с полным спокойствием отвечаю за каждое сказанное слово, потому что на моей стороне — правда! Мне не стыдно за свою творческую судьбу, и я честен — перед Богом и перед зрителем!

Черной полосы не было

— Сегодня ты прервал молчание, решился раскрыть всю свою творческую судьбу, рассказал о своих успехах и неудачах. Как ты считаешь, твоя черная полоса теперь станет белой? Это сможет помочь тебе вернуться к широкому зрителю?

— А не было черной полосы, была жизнь, в которой было все — и дождь, и снег, и солнце, и радуга!.. Слава Богу за все!

«Помни, радость моя! — говорил святой старец наших дней протоиерей Николай Гурьянов. — Не забывай никогда, даже в самые темные дни твоей жизни, благодарить Бога за все! Он ждет этого и пошлет тебе новые блага и дары. Человек с благодарным сердцем никогда ни в чем не нуждается!»

Всегда буду благодарить Господа Бога и замечательную певицу Ольгу Кормухину за то, что промыслом Божьим и ее стараниями я оказался на Остров Залит и получил прижизненное благословение от этого великого молитвенника за землю Русскую! Мой зритель, слава Богу, всегда со мною, и мне не надо возвращаться к нему, я служу ему верой и правдой!

Дай Бог здоровья Алле Борисовне Пугачевой и всем членам ее большой и талантливой семьи! Дай Бог здоровья всем великим ныне здравствующим артистам! Благодаря им наше поколение еще может прикоснуться к настоящему искусству и к настоящему мастерству!

Снова хочу обратиться к словам духоносного и всеми любимого батюшки Николая Гурьянова:

«Помни, все люди немощны и бывают несправедливы. Учитесь прощать, не обижаться… Не ищи друзей среди людей. Ищи их на небе — среди святых! Они никогда не оставят и не предадут. Только нельзя озлобляться и исправлять, содеянное злом. Зло, которое существует в мире, злом не исправить. Бог зла не сотворил. Господь милостивый! Только милостью Божией мы спасаемся! Спасение только от Бога!»

Что тут добавить? Здравия, мира душевного и спасения всем нам! И дай нам, Господи, время на покаяние.