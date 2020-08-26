В России появится уникальная вакцина от гриппа и COVID-19

Москва, 26 августа. Российские ученые готовят уникальную вакцину, которая будет защищать человека и от гриппа, и от коронавируса. Об этом заявил гендиректор Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Алмазова Евгений Шляхто.

По словам Шляхто, над реализацией проекта работают несколько групп специалистов.

«Это будут комбинированная вакцина. Она будет содержать компоненты, которые позволяют формировать иммунитет и от гриппа, и от коронавирусной инфекции», — сообщил он в интервью РЕН ТВ.

Препарат находится на начальной стадии исследований. Впереди еще ждут испытания на животных и серия клинических испытания.

Напомним, в начале августа президент РФ Владимир Путин объявил о регистрации в России первой в мире вакцины от коронавируса — ее разработали специалисты центра имени Гамалеи при участии Российского фонда прямых инвестиций, передавал RT. Препарат получил все разрешения и был опробован на добровольцах, у которых в итоге сформировался иммунный ответ и антитела к SARS-CoV-2.

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров позднее заявил, что Россия до конца 2020 года будет ежемесячно выпускать 1,5–2 млн доз вакцин от коронавируса. Предполагается, что прививка от коронавируса станет доступна всем желающим после 1 января — к тому моменту уже будет организовано массовое производство, передавали «Известия».