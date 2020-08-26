В США признали отсутствие доказательств иностранного вмешательства в выборы

Вашингтон, 26 августа. Замглавы Министерства юстиции США Джеффри Розен заявил об отсутствии свидетельств и доказательств иностранного вмешательства в американские выборы.

По его словам, Минюст США и министерство внутренней безопасности не обнаружили воздействие на избирательную инфраструктуру в ходе промежуточных выборов 2018 года.

«Точно так же, как сообщил спецкомитет по разведке Конгресса США, нет свидетельств тому, что итоги голосования подверглись изменениям из-за действий иностранных лиц во время президентских выборов в 2016 году», — подчеркнул Розен.

Напомним, в 2017 году Минюст США назначил Роберта Мюллера на должность специального прокурора для расследования дела о «вмешательстве РФ» в выборы президента США в 2016 году. За два года расследования Мюллер не смог найти доказательств того, что Москва якобы «оказывала влияние» на избирательный процесс в США.

Расследование завершилось полным провалом и обошлось американским налогоплательщикам более чем в 30 миллионов долларов. Позднее Мюллер признал свое поражение и заявил, что вынужден подать в отставку.