Западные СМИ высоко оценили испытания 50-мегатонной советской «Царь-бомбы»

Москва, 26 августа. «Росатом» извлек из засекреченных архивов фильм об испытаниях 50-мегатонной советской «Царь-бомбы». Журналисты американского издания The Drive были впечатлены кадрами мощнейшего взрыва.

Испытания «Царь-бомбы» прошли на архипелаге Новая Земля в октябре 1961 года. «Росатом» опубликовал ранее засекреченные кадры в честь 75-летия создания атомной отрасли в России. До недавнего времени доступные записи испытаний ограничивались несколькими короткими роликами низкого качества.

Получасовой документальный фильм ведется из кабины Ту-95В, который сбросил бомбу. Бомба была сброшена с высоты 10,5 км, а взорвалась в 4 км от земли, что существенно снизило излучение. Образовавшаяся при взрыве «Царь-бомбы» вспышка, несмотря на облачность, была видна в радиусе 1 тыс. км.

«Видимо, поэтому в фильме говорится о «чистой водородной бомбе». Но, конечно, все относительно, когда речь идет о самом мощном ядерном устройстве в мире», — пишет западный журналист.

В статье отмечается, что «Царь-бомба» была детищем генерального секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева. Она получила разрешение на испытание в наиболее «холодный» период советско-американских отношений.

Человечество за последнее столетие повидало множество крупных взрывов. Многие из них были связаны с изобретением атомного вооружения, однако в XX веке было зарегистрировано как минимум четыре мощнейших неядерных взрыва, при которых погибли тысячи человек. Федеральное агентство новостей недавно опубликовало материал, посвященный мощнейшим неядерным взрывам.