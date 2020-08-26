Бари Алибасов очистил квартиру от проклятий с помощью ведьм и эзотериков

Москва, 26 августа. Квартира музыканта и продюсера Бари Алибасова была очищена от негатива и проклятий. Об этом сообщил PR-директор артиста Вадим Горжанкин.

Чистку произвели ведьмы и эзотерики, обладающие сильнейшими способностями. Алибасову помогали ясновидящая и экстрасенс Дарья Миронова, экстрасенс и энерготерапевт Юлиана Миляева, эзотерик-практик Наталья Верба, а также маг Анастасия Кохан.

Ранее при генеральной уборке квартиры музыканта перед ее сдачей в аренду была обнаружена кукла вуду. Ее нашли около трех недель назад прямо под матрасом кровати в спальне знаменитого продюсера.

Горжанкин сообщил, что кукла была изготовлена с помощью проволоки и красных нитей. Также она была исколота иглами, что говорит о запущенном механизме сглаза. Отмечается, что вместе с куклой было фото Алибасова, обкапанное воском, из чего можно сделать вывод о применении темной магии.

Специалисты в области магии, эзотерики и парапсихологии предположили, что кукла, используемая в колдовстве вуду, была изготовлена и подложена известному композитору около 2-х лет назад. Специалисты-эзотерики не исключили, что кукла заряжена на смерть. Последователи учения вуду считают, что после специального обряда кукла получает особого вида связь с человеком, на которого она была настроена.

Ранее стало известно, что у Бари Алибасова, возможно, имеется внебрачный сын. Некий Денис Гатилов заявил о непосредственном родстве с известным продюсером в телешоу «Прямой эфир». При этом молодой человек признался, что в графе «отец» в его свидетельстве о рождении стоит прочерк.