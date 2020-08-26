Ученые обнаружили связь между коронавирусом и накоплением жира

Москва, 26 августа. Бразильские ученые считают, что коронавирус способен проникать в микрокапли жира. Об этом говорится в статье, опубликованной научным порталом bioRxiv.

Исследователям удалось выяснить, что течение коронавирусной инфекции сопровождается повышенным накоплением липидных капель в человеческом организме. Эти капли откладываются в жировой ткани, оказывая влияние на воспалительные процессы.

При этом коронавирусная инфекция использует эти капли для репликации, в ходе которой происходит процесс создания двух дочерних молекул ДНК на основе родительской молекулы. Ученые уверены, что данное открытие поможет врачам в борьбе с коронавирусом.

Напомним, в конце 2019 года в китайском городе Ухань была зафиксирована масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медикам удалось выяснить, что источником заболевания стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число зараженных во всем мире достигает более 23,5 миллиона человек. Заболевание унесло жизни 811 тысяч человек.

В России зафиксировано более 970 тысяч случаев, 16 тысяч человек умерли. Более 786 тысяч человек полностью выздоровели, после чего были выписаны из больниц.

11 августа в России была зарегистрирована первая в мире вакцина от коронавируса, разработанная специалистами центра имени Гамалеи. По данным Минздрава РФ вакцина поступит в гражданский оборот в начале 2021 года.