Миро осудила «сладенького» Билана за проявление слабости на камеру

Москва, 26 августа. Скандальный светский хроникер Лена Миро резко осудила певца Диму Билана за проявление слабости на камеру и намекнула на регулярное употребление артистом запретных веществ. Запись об этом появилась в ЖЖ блогера.

Недавно певец Дима Билан опубликовал видео в своем профиле Instagram, где признался в том, что часто выступает с температурой. Он намекнул фанатам, что нередко пренебрегает здоровьем ради того, чтобы порадовать их своим творчеством на сцене.

«Из вас же никто наверняка не заметил за последнюю неделю, что я работал все концерты с температурой. <...> А в данный момент я в больнице, окей?! Я что, ною? А вы знаете, сколько раз я не показывал, что я в больнице!» — посетовал певец.

Лена Миро назвала это «бабской истерикой» и призналась в том, что она — ровесница Билана, и свои 39 лет не провела ни одной ночи в больнице в качестве пациентки. Блогер связывает это не с тем, что обладает железным здоровьем, а с тем, что никогда не употребляла запретных веществ.

«Я — та самая скотина, которая считает, что Билан охренел, зажрался и настолько оторвался от народа, что не ведает, как смехотворно и мерзко звучат его жалобы на тяжёлую жизнь», — заявила скандальный блогер.

Ранее Миро призналась, что волнуется за фигуриста Евгения Плющенко. Ее взволновал «нездоровый бурый цвет лица молодого Евгения». Блогер заявила, что так зачастую выглядят только люди, регулярно употребляющие спиртные напитки. Но в итоге светский обозреватель призналась, что не хочет верить в алкогольную зависимость знаменитого фигуриста.