Политолог Кошкин рассказал, как США провоцируют Китай на военный ответ

Москва, 26 августа. Инцидент с вторжением американского самолета-разведчика в зону северного района боевого командования Народно-освободительной армии Китая является целенаправленной провокацией Вашингтона. К такому выводу пришел военный политолог Андрей Кошкин. В эфире радио Sputnik он рассказал, для чего американцы предпринимают подобные действия, а также объяснил, к чему могут привести подобные инциденты в будущем.

Ранее СМИ сообщили, что самолет-разведчик ВВС США U-2, производивший наблюдательный полет, нарушил границы запрещенной для полетов зоны в Китае. Американский пилот направил истребитель в район проведения военных учений боевого командования Народно-освободительной армии КНР. В министерстве обороны Китая заявили, что подобные выходки Вашингтона недопустимы, поскольку могут привести к военным инцидентами на море и воздухе.

Кошкин, комментируя происшествие с вторжением самолета ВВС США в закрытую зону Китая, заявил, что Вашингтон целенаправленно провоцируют Китай на военный ответ. Подобные нарушения со стороны американского разведчика — далеко не случайность. Речь идет об определенной стратегии Пентагона, благодаря которой Белый дом хочет продемонстрировать, что Китая якобы является международным «агрессором».

«США весьма активно обостряют ситуацию с КНР. Поэтому, думаю, подобного рода провокации будут только усиливаться. США хотели бы их использовать, чтобы показать мировому сообществу якобы «агрессивное лицо» Китая», — заявил Кошкин.

Вашингтон использует подобные провокации для достижения своих политических целей и продвижения некого геополитического превосходства в регионе за счет сил НАТО. Однако такая тактика США применяется еще и для того, чтобы провести разведку территории, где Китай проводит свои военные учения и изучить возможности и боевые способности Вооруженных сил КНР.

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