Глюкоза призналась, что боится экспериментов дочери с внешностью

Москва, 26 августа. Российскую поп-певицу Глюкозу напугали эксперименты дочери со сменой имиджа.

13-летняя Лида является такой же яркой творческой личностью, как и Глюкоза. В начале 2020 года Лида сделала ультракороткую прическу, окрасив ее в яркий фиолетовый цвет. Позднее она и вовсе побрилась наголо. Певица призналась, что сама любит экспериментировать со своим имиджем, однако действия дочери иногда пугают, передает «Телепрограмма».

«Иногда, анализируя ситуации, напоминаю сама себе: это же ребенок, который хочет пробовать, узнавать жизнь, совершать какие-то свои ошибки! Конечно, Лида очень много экспериментирует со своей внешностью. И вот это моя ахиллесова пята, потому что все время боюсь, что она может навредить своему здоровью. Лидуся то проколет ухо, то сделает на пальце татуировку, то пострижется налысо» — рассказала Глюкоза.

Ранее Глюкоза опубликовала в соцсетях снимок, которым напугала поклонников. На фотографии певица была запечатлена крупным планом. Пользователи Сети обратили внимание, что Глюкоза выглядит неестественно худой. При этом многие подписчики предположили, что причиной такой худобы может быть заболевание.

При этом ранее Глюкоза продемонстрировала фанатам восхитительную фигуру, опубликовав снимок, на котором она запечатлена в абсолютно обнаженном виде. Сквозь прозрачный плащ можно было увидеть ее отличные внешние данные.