Путин обсудил по телефону с Конте Белоруссию и госпитализацию Навального

Москва, 26 августа. Телефонный разговор президента РФ Владимира Путина с Председателем Совета министров Италии Джузеппе Конте состоялся сегодня по инициативе итальянской стороны. Об этом сообщил официальный сайт Кремля.

В ходе звонка были обсуждены актуальных вопросы российско-итальянских отношений. Было решено, в частности активизировать сотрудничество в противодействии распространению COVID-19, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания.

Также Путин и Конте обсудили обстановку в Белоруссии, подчеркнув контрпродуктивность любых попыток сторонних вмешательств. Кроме того, политики отметили, что ливийский кризис может быть урегулирован исключительно политико-дипломатическими средствами.

Также была затронута тема госпитализации блогера Алексея Навального. Путин и Конте пришли к выводу о преждевременности каких-либо обвинений и необходимости расследования этого дела.