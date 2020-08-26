Кириллу Нагиеву предложили «астрономическую сумму» за съемки в «Холостяке»

Москва, 26 августа. Тридцатилетний сын актера Дмитрия Нагиева считается завидным женихом. Но Кирилл не женится ни за какие деньги.

Харизматичный молодой артист признался, что его неоднократно звали в шоу «Холостяк». Он признался, что для него важно творчество, а не финансы.

«Я не гонюсь за хайпом и количеством. В этом году я в пятый раз отказался от участия в шоу «Холостяк», хотя сумма была уже просто астрономическая», — сказал Нагиев.

Чаще его приглашают на роли второго плана, как в картине «Холоп». Он играл «барина», с которым боролся герой Милоша Биковича.

Большим взлетом Нагиева было участие в картине молодого режиссера Дарьи Чаруши «Марафон желаний». На съемочной площадке ему нужно было играть в любовь с актрисой Аглаей Тарасовой. И Кирилл с этим хорошо справился.

С 2015 года Нагиев-младший встречается с петербурженкой Юлией Мельниковой. Девушку часто путают с ее тезкой — актрисой театра «Сатирикон».

У 53-летнего отца Кирилла тоже на личном фронте все спокойно. Дмитрий не распространяется о своих любовных связях. Артист заявляет, что у него много работы, поэтому нет времени на отношения.