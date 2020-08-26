Гузеева показала фото «с пивасиком», сделанное на свадьбе Зиминой

Москва, 26 августа. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева показала честное фото со свадьбы своей коллеги и подруги Юлии Зиминой. Оно появилось в ее Instagram.

Кадр, на котором запечатлены невеста и гостья, заметно отличается от красивых свадебных снимков, которые принято выкладывать в соцсети. Гузеева двумя пальцами ловко держит в руке бутылку пива и увлеченно что-то обсуждает с Зиминой. Видно, что обе женщины совершенно не думают о том, что их может «поймать» фотограф.

«Если вы на свадебных фотографиях красивая, значит, свадьба была ненастоящая. Моя Юлечка Зимина», — написала Гузеева в посте.

Подписчики не смогли оставить снимок без комментариев. Многие поспешили заверить телеведущую, что даже на таком фото она получилась красивой, а также оценили ее смелось, с которой она представила данный кадр.

«Мы с подругой 30 лет только такими и получаемся», — поддержала Гузееву ukautransit. «Лучшая», — констатировала mariam_bibi_. «Да ладно. Красивая вы. Естественные кадры — самые классные», — напомнила irinafi191. «Вот настоящие кадры без подготовки, без постановки, без фотошопа. А это [все] и не надо, красоту — ее ничем не замажешь и не испортишь», — отметила t_oksanochka. «Значит, свадьба настоящая», — сделала вывод rozavahaevna. «Это что, пивасик?» — подколола телеведущую petuhova.76.

Несколько дней назад Гузеева уже выкладывала фото со свадьбы Зиминой. На торжестве она присутствовала вместе с дочерью. Ведущая «Давай поженимся!» была восхищена образом невесты и буквально осыпала ее комплиментами.