Депутат Затулин допустил возможность вхождения Южной Осетии в состав РФ

Санкт-Петербург, 26 августа. Вопрос вхождения Южной Осетии и Абхазии в состав РФ определяется желанием этих государств и возможностями Москвы эти желания удовлетворить. Об этом заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин в эфире Медиацентра «Патриот» на тему «Станут ли Абхазия и Южная Осетия частью России?».

По словам парламентария, несмотря на имеющиеся у политической элиты Южной Осетии собственные интересы, любой политик или общественный деятель, который стремится сделать карьеру — стать депутатом, членом правительства или президентом республики, обязательно включает в свою программу тезис о необходимости войти в состав РФ.

«Это норма внутриполитического процесса в Южной Осетии: те политики, которые провозглашают это своей целью, имеют больший шанс на победу на любых выборах», — подчеркнул депутат.

Причина, почему жители Южной Осетии стремятся войти в состав России, понятна: благодаря позиции Москвы, которая признала республику, у них появилась уверенность в завтрашнем дне.

«Все наши шаги после признания Абхазия и Южной Осетии были направлены на то, чтобы внушить их гражданам уверенность, что война вновь не придет на их территорию. Военная тревога определяла многое в жизни республик, тормозила их развитие. Мы подписали целый ряд договоров о сотрудничестве, о военном союзе, о нахождении наших воинских контингентов на территории республик. Теперь только сумасшедший или Саакашвили могут говорить о возможном реванше», — заявил зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ.

Россия сделала много для экономического развития республик и решения острых социальных вопросов: субсидирует выплаты пенсионерам, помогает решать проблемы в здравоохранении и обеспечение населения лекарствами. Но главным побудительным мотивом для Южной Осетии войти в состав России являются агрессивные настроения Грузии, которая наращивает военный потенциал и горит желанием с помощью своих западных союзников присоединить непризнанные республики к своей территории.