Захарова рассказала о доказательствах вмешательства Запада в дела Минска

Москва, 26 августа. Российская сторона обладает доказательствами вмешательства США и ЕС во внутренние дела Белоруссии. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

По ее словам, Москва фиксирует вмешательство в дела Белоруссии со стороны ряда государств Евросоюза. Кроме того, неприкрытое вмешательство осуществляют США и НАТО.

«Вмешательство во внутренние дела суверенного государства - мы так это и квалифицируем. Доказательной базы более чем достаточно», — сказала Захарова в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, 9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. Действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, его главная соперница Светлана Тихановская — 10,1%. Позднее Тихановская заявила об отказе признать результаты голосования.

После голосования в столице Белоруссии начались акции протеста. Белорусские правоохранители были вынуждены использовать водометы, слезоточивый газ, резиновые пули и светошумовые гранаты, чтобы не допустить беспорядков.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что протестные акции в стране управлялись из-за границы. По его словам, спецслужбы зафиксировали звонки организаторов и кураторов протестов из Польши, Великобритании и Чехии.