Желающему вооружить Украину Байдену напомнили о «плохой примете» 

Вашингтон, 26 августа. Кандидат в президенты США Джо Байден на фоне предстоящих выборов сделал очередное громкое политическое заявление. На этот раз представитель Демократической партии высказался о ситуации на Украине, а также пообещал в случае своего избрания главой государства предоставить Киеву военную поддержку.

Политик заявил, что обеспечит украинскую армию «смертоносным оружием», а также предоставит необходимую финансовую и экономическую помощь, передает «Царьград».

Громогласную речь Байдена прокомментировали авторы Telegram-канал «Выпускайте Кракена!», которые с большой долей иронии отнесли к словам американского политического деятеля. Они напомнили, что Байден, которому уже 77 лет, баллотируется на пост президента в преклонном возрасте, а подобное решение может для него плохо закончиться.

В посте заметили, что обещание предоставить Киеву летальное вооружение является очень плохой приметой, а также обратили внимание, на судьбу танков «Абрамс», которые ранее планировал поставить Украине другой американский политик Джон Маккейн.

«Плохая примета. Предыдущие «Абрамсы» Маккейн до Кремля так и не довел — умер», — с иронией отметили авторы Telegram-канала «Выпускайте Кракена!».

Напомним, ранее республиканец, вице-губернатор штата Северная Каролина Дэн Форест заявил, что кандидату в президенты Байдену уже 77 лет. Он предположил, что представитель Демократической партии, в случае своей победы на выборах президента США, попросту сможет не дожить до инаугурации.

Ранее депутат Госдумы Александр Шерин высказался о планах Вашингтона создать новые ракеты средней и меньшей дальности. Он указал, что подобное решение США может привести к гонке вооружений.