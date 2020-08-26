Ростовского депутата с семьей сняли с рейса в Москву из-за дебоша

Ростов-на-Дону, 26 августа. Семью депутата ЗакСа Ростовской области Валентины Руденко сняли с рейса из Петропавловска-Камчатского в Москву за дебош.

Руденко планировала вылететь в Москву, но кому-то из членов ее семьи не понравился сидевший на соседнем сидении пассажир. Они потребовали от бортпроводников решить эту «проблему».

Экипаж никак не мог утихомирить родственников депутата, поэтому им пришлось вызвать полицию. В итоге дебоширов отстранили от полетов и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли. Это решение было принято после скандальной выходки чиновника в аэропорту Ижевска.

В Госдуму был внесен законопроект о наказании за хамское поведение. Предлагается ввести административную ответственность за оскорбление и неуважение простых граждан.