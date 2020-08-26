Абхазия хочет стать визитной карточкой российской геополитики

Санкт-Петербург, 26 августа. Абхазский народ пока внутренне не готов разделить общие тяготы с народами Российской Федерации, поскольку слишком сконцентрирован на переживании потрясений, вызванных военными конфликтами с Грузией. Такое мнение в онлайн-эфире медиацентра «Патриот» на тему «Станут ли Абхазия и Южная Осетия частью России?» выразили выступившие в эфире абхазские политики и общественные деятели.

«Абхазия два раза входила в состав российского государства, и оба раза это закончилось страшной войной с Грузией. Россия позволила напасть Грузии на республику в первый раз в 1920 году. В 1992 году после развала СССР мы снова остались один на один с Грузией, нас оставили на съедение грузинам У абхазцев есть опасения, что новое вхождение в состав Российской Федерации может закончиться так же», — заявил президент Фонда содействия развитию республики Абхазия Виталий Лабахуа.

По его словам, Россия для абхазцев является братским государством — Абхазия 200 лет назад вошла в состав русского мира и не собирается из него выходить, поскольку не видит иных источников для своего всестороннего развития. Виталий Лабахуа считает, что отношения с Грузией в ближайшее время вряд ли восстановятся.

«У нас нет никакого диалога с тем, кто не признает наш суверенитет, само право существования нашего народа. Мы не приемлем политику национал-шовинизма, проводимую Грузией. Там озабочены только тем, что Абхазия — это их земля», — отметил президент Фонда содействия развитию республики Абхазия.

Вице-президент «Международного фонда Апсны» Максим Гвинджия заявил, что, как и любая другая страна, Абхазия стремится строить свое государство. Он сообщил о том, что существует несколько вариантов прохождения этого пути — это касается внутренних процессов и вопроса глубокой интеграции с Россией. По его мнению, Абхазия давно интегрирована в состав российского государства.

«Сегодня мы называем РФ стратегическим партнером, хотя я предпочитаю термин «братская страна». Мы очень похожи и разделяем общие интересы», — отметил абхазский политик.

Он уверен, что без поддержки России Абхазии не решить многих социальный проблем, в том числе народ республики надеется на помощь в преодолении пандемии COVID-19 и с нетерпением ждет российскую вакцину.

«Но мы тоже много можем дать России. Мы не стали уходить в сторону Запада после развала СССР, хотя приезжали оттуда всякие эмиссары. Я бы изменил подход в наших отношениях: Абхазия могла бы стать визитной карточкой российской геополитики», — заявил Максим Гвинджия.

В заключение политик отметил, что Абхазии очень нужна помощь России в осуществлении реформ.

Ранее в эфире медиацентра «Патриот» депутат Госдумы Константин Затулин высказал мнение, что Абхазия не стремится войти в состав Российской Федерации, потому что ее правящие круги боятся потерять контроль над своей территорией.