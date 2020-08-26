Сильные, красивые волосы — мечта каждой женщины. Здоровье шевелюры зависит в первую очередь от правильного ухода. Как правильно выбрать шампунь, ориентируясь на тип кожи и состав, а не на рекламные слоганы, расскажет Татьяна Гончарова — дерматовенеролог, врач-трихолог центра трихологии на Таганке «Доктор Волос».

Какой лучше выбрать шампунь для волос? Пожалуй, каждая из нас, придя в магазин и стоя перед витриной, полной разноцветных флаконов, хоть раз да задавалась этим вопросом. В такие моменты глаза разбегаются, в голове крутятся фотографии знаменитостей с роскошными локонами из глянцевых журналов, а в ушах сменяют друг друга громкие рекламные слоганы, наперебой обещающие зеркальный блеск, густоту, длину, здоровье, яркость цвета и все прочие прелести жизни уже после первого применения. В сказки хочется верить не только маленьким, но и большим девочкам, ведь кто не мечтает превратиться в Рапунцель, всего лишь помыв голову. Поэтому многие из нас раз за разом ведутся на многообещающие этикетки и продолжают скупать симпатичные флакончики с, в общем-то, бесполезной субстанцией внутри. Наша редакция обратилась за советом к профессионалу, врачу-трихологу Татьяне Гончаровой, и попросила ее дать свои рекомендации относительно того, как подобрать шампунь и как правильно им пользоваться.

На что следует ориентироваться при выборе шампуня?

В первую очередь специалист оценивает тип кожи головы, а затем уже структуру самих волос. Татьяна Александровна рассказывает, что, вопреки расхожему заблуждению и надписям на этикетках, не бывает сухих или жирных волос - их состояние будет зависеть от качества работы сальных желез на волосистой части головы.

«Часто на практике мы сталкиваемся с жирной кожей головы, но сами стержни волос кажутся сухими, тусклыми, секутся и ломаются, — заметила она. — Такое бывает при обесцвечивании, частом окрашивании, при использовании фенов, выпрямителей, то есть при воздействии термических и химических факторов».

В такой ситуации наш эксперт советует подбирать основное средство для мытья по типу кожи, чтобы должным образом очистить кожу головы и не допустить закупорку луковиц подкожным салом, которая приведет к нарушению питания волосяных фолликулов и последующему выпадению волос. Однако после мытья следует особое внимание уделить уходу за структурой пересушенных и поврежденных стержней. Для этих целей рекомендуется использовать специальные бальзамы, маски, сыворотки и лосьоны.

Для сохранения цвета окрашенных волос используют специальные шампуни, но для восстановления их качества после окрашивания гораздо большее значение будут иметь средства по уходу, использующиеся после мытья шампунем-кондиционеры, спреи, масла.

Существует ли универсальный шампунь для всех типов волос и кожи головы?

На этот вопрос доктор Гончарова отвечает отрицательно:

«Не существует универсальных средств ухода. Любое новое средство оценивается примерно на протяжении двухнедельного использования и, если шампунь не вызывает шелушения, зуда, покраснений и эффекта непромытых, тусклых волос, то им рекомендуют пользоваться от трех до пяти месяцев, заменяя затем на другой, чтобы избежать эффекта привыкания кожи и микрофлоры волосистой части головы».

Татьяна Александровна советует путем проб и ошибок индивидуально подобрать несколько подходящих комплексов по уходу и чередовать их между собой несколько раз в год. При этом «тот самый» шампунь совершенно не обязательно должен стоить каких-то космических денег. Как показывает практика, высокая цена не гарантирует, что купленное чудодейственное средство подойдет конкретному пациенту. А вот индивидуальный подбор имеет решающее значение и, действительно, может стать залогом успеха.

Татьяна Гончарова предупреждает, что при выборе шампуня необходимо ориентироваться на входящие в его состав компоненты, но при этом очень многое зависит от исходного состояния волос и кожи головы.

«Например, людям, индивидуальной особенностью которых является активная работа сальных желез, крайне важно качественно промывать кожу головы, с чем, к сожалению, не могут справиться так называемые «органические шампуни», так как они не содержат ПАВ (поверхностно-активных веществ), необходимых для глубокого очищения кожи, — пояснила она. — Пациентам с патологическими изменениями кожи головы (псориаз, себорея, грибковые заболевания) желательно подбирать шампуни под контролем врача, так как существует множество средств ухода со специфическими компонентами, направленными на устранение конкретного диагноза».

Как часто мыть следует мыть голову?

Слишком частое мытье способствует удалению с кожи головы не только загрязнений, но и защитного слоя, который защищает от вредоносного воздействия внешних факторов. В результате волосы страдают, становятся более ломкими и тусклыми.

У трихологов существует правило: мыть голову по требованию. Так часто, как этого требует именно ваш тип кожи головы.

Внимание! Живя в городе среди людей, ходить с грязной головой едва ли получится, поэтому Татьяна Гончарова дает рекомендацию тем, кто вынужден часто мыть волосы:

«Обращайте внимание на рн шампуня — он должен быть нейтральным, на таких флаконах обычно указывают-подходит для частого мытья».

В последнее время популярностью стали пользоваться так называемые сухие шампуни, которые позволяют здорово сэкономить время и являются отличным выходом из многих затруднительных ситуаций, когда нет возможности полноценно помыть голову — длительные поездки, походы и путешествия, напряженный график работы. Наш эксперт объясняет, что по своей сути это сорбент, впитывающий загрязнения и кожное сало. Однако, если есть выбор и вы не находитесь в поезде дальнего следования или в сторожке лесника где-нибудь в тайге, то предпочтение следует отдавать классическому способу, то есть воде и шампуню.

Как правильно мыть голову

Несмотря на то, что мы выполняем это нехитрое действие практически каждый день, многие все же моют голову неправильно. Врач-трихолог Татьяна Гончарова дала несколько советов, как правильно очищать волосы.

При сильном загрязнении шампунь наносят дважды на смоченную кожу головы, предварительно растворив небольшое количество средства с водой в ладонях. При повторном нанесении шампуня его используют в меньшей дозе и выдерживают на коже указанное производителем время. Не рекомендуется специально обрабатывать шампунем стержни волос, чтобы избежать их пересушивания. Считается, что пена, стекающая с кожи головы, в достаточной степени очистит и сами волосы до самых кончиков. Специальные дерматологические шампуни, направленные на борьбу с конкретными заболеваниями кожи головы, имеют свои особенности при использовании. Например, некоторые из них наносят на сухую кожу до мытья и оставляют для воздействия на определенное время.

Соблюдение простых рекомендаций поможет сохранить красоту и здоровье волос на долгие годы даже при частом мытье. Если самостоятельный выбор шампуня вызывает сложности, советуем обратиться за советом к специалисту.