ГП начала проверку госакций Башкирской содовой компании по поручению Путина

Москва, 26 августа. Генпрокуратура России по специальному поручению президента страны Владимира Путина начала проверку отчуждения государственных акций Башкирской содовой компании (БСК). Об этом сообщил ТАСС официальный представитель надзорного ведомства Андрей Иванов.

Сегодня на совещании с кабмином Путин поручил правительству РФ совместно с руководством Башкирии детально разобраться с ситуацией вокруг БСК.

«Генпрокуратурой России организована проверка законности сокращения доли государства в крупнейшем предприятии отрасли — Башкирской содовой компании. Будет дана принципиальная оценка действиям всех лиц, причастных к сделкам с акциями предприятия, в результате которых государство утратило над ним контроль», — сообщил Иванов.

Проведение проверки генпрокурор России Игорь Краснов контролирует лично. После подведения ее итогов будет поставлен вопрос о принятии мер по возврату имущественного комплекса государству.

Ранее российский лидер отметил, что что прибыль БСК выводится на иностранные счета во Франции, Швейцарии и офшоры на Кипре. При этом инвестиций средств в развитие региона компания не проводит.