Захарова назвала неприличными угрозы США ввести санкции из-за Навального

Москва, 26 августа. Заявлять о санкциях, когда на столе нет доказательств — уже неприлично, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя заявления о возможных ограничительных мерах, которые Вашингтон собирается вводить против России из-за ситуации с Алексеем Навальным.

Напомним, накануне во время российско-американских консультаций в Москве первым заместитель госсекретаря США Стивен Биган заявил, что если версия об «отравлении» Навального подтвердится, то Вашингтон примет меры, на «фоне которых померкнет реакция американского общества на российское вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году».

В ответ российская сторона напомнила о недопустимости предъявления таких голословных обвинений. Помимо этого, Москва обратила внимание на то, что и в США, и в ЕС с большим ажиотажем подхватили версию о якобы умышленном «отравлении» Навального.

«Неизбежно возникает вопрос – кому это выгодно? Российскому руководству – явно нет», — подчеркнули в министерстве.

Стоит отметить, что в 2017 году Штаты также бурно реагировали на отказ ЦИК РФ регистрировать Навального в качестве кандидата в президенты страны. Тогда Захарова с иронией заметила, что «эти люди целый год возмущались якобы «вмешательством» России в их электоральный процесс». Дипломат еще тогда выразила уверенность, этим заявлением Госдеп не ограничится и продолжит пытаться вмешиваться и в процесс выборов, и во внутренние дела государства.

Что касается реакции Европы и, в частности, Германии, то действия Берлина успели возмутить даже местных жителей. Немцы укорили канцлера ФРГ Ангелу Меркель за то, что она требует от Москвы проводить расследование якобы отравления Навального, портит отношения с Россией, и даже может быть пытается использовать кейс Навального, чтобы затормозить «Северный поток — 2».

Напомним, Навальному стало плохо при перелете из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Блогера доставили в больницу. Ему были проведены анализы, МРТ и КТ. Никаких ядов или их следов в биоматериалах врачи не обнаружили. Основной диагноз, который поставили блогеру — нарушение обмена веществ. 24 августа врачи клиники «Шарите» в Берлине, куда был перевезен Навальный ради бегства на Запад, заявили, что он якобы был «отравлен». Однако результаты независимой экспертизы анализов блогера подтвердили, что это не так.