Москва, 26 августа. Президент Украины Владимир Зеленский имеет все управленческие возможности, но при этом является самым слабым правителем за всю историю государства. Такое мнение высказал директор Украинского института политики, политолог Руслан Бортник в интервью изданию Украина.ру.

Ранее СМИ сообщили, что в Киеве состоялся так называемый «Марш защитников», на котором собралось большое количество украинских националистических организаций. На мероприятии также выступил бывший президент Украины Петр Порошенко, который намекнул на усиление позиций радикалов.

Бортник обратил внимание, что Зеленский совершенно не способен контролировать политическую ситуацию в стране, так как подобный марш может быть связан с очередным политическим расколом в украинском обществе.

«Власть Зеленского сегодня становится все более и более формальной… Полномочия есть, а реальной власти для их реализации часто критически не хватает. Зеленский достаточно слабый институционально, прежде всего, управленец. Один из самых слабых, наверное, в истории Украины», — сказал политолог.

Ранее Владимир Зеленский назвал свой главный страх после окончания президентского срока. Украинский лидер признался, что больше всего боится осуждения со стороны украинского народа и хочет, чтобы никто из земляков после его президентского срока не захотел «плюнуть в лицо».