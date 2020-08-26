Депутат Санакоев назвал Россию единственным гарантом безопасности Южной Осетии

Санкт-Петербург, 26 августа. Жители Южной Осетии помнят не только события 2008 года, но и геноцид со стороны грузин в 1920 году, заявил депутат парламента республики Южная Осетия Давид Санакоев.

«Помнить о том, как в 1920 году грузины проходили огнем и мечом по нашим городам и селам, важно с точки зрения исторической памяти. Это важно для будущих поколений. Геноцид осетин не был осужден никем, в результате он был повторен в 2008 году, и мы боимся, что он может повториться снова», — подчеркнул он в эфире Медиагруппы «Патриот».

По его словам, Грузия неоднократно прибегала к истреблению осетинского народа, но таким образом она никогда не добьется решения территориального вопроса.

«У нас сейчас единственный официальный формат общения с Грузией — это Женевские дискуссии. Грузия, Абхазия и Южная Осетия в них представлены по-разному. Проблема в том, что партнеры Грузии, в том числе блок НАТО, помогают ей подготовиться к серьезным наступательным действиям против непризнанных республик», — отметил депутат.

По его словам, единственным гарантом безопасности Южной Осетии в республике считают Российскую Федерацию.

«Народ останется благодарен за протянутую руку помощи от России. Как только Грузия увидит, что у Южной Осетии нет сильного плеча, то их агрессивные действия станут намного активнее», — уверен Санакоев.

В связи с этим депутат считает обоснованной постановку вопроса о вхождении республики в состав РФ

«Есть мнение, что необходимо входить в состав РФ. Какое мнение превалирует, сложно сказать. Но на сегодняшний день все наши отношения с РФ свидетельствуют о нашем тесном партнерстве», — констатировал он.

По словам Санакоева, Южной Осетии нужно укрепить себя как государство, прочно встать на ноги.