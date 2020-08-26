Гаспарян оценил шансы Турчинова «захватить» Крым

Москва, 26 августа. Воинственные заявления экс-секретаря Совета по национальной безопасности и обороны Украины Александра Турчинова являются обычным сотрясанием воздуха. Об этом заявил политический обозреватель Армен Гаспарян.

Ранее экс-глава СНБО Александр Турчинов заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского «есть все возможности» для военного вторжения в Крым. При этом Турчинов выразил готовность «помочь Зеленскому в реализации наступления».

Гаспарян отметил, что Турчинов и его украинские коллеги регулярно делают подобные заявления, обещая совершить военное вторжение на территорию России. При этом Турчинов не был столь воинственным во времена работы на посту главы СНБО, передает «Украина.ру».

«Сейчас ты не государственный чиновник. Бери с собой весь этот сброд: Муджабаева, Джамилева, Рифатова, Чубарова. Нацкорпус с собой возьми. Стройтесь в шеренгу и идите воюйте», — призвал Гаспарян.

Он также добавил, что остается непонятным, зачем Турчинов постоянно призывает Зеленского «идти на Крым», так как всем очевидно, что воевать он не пойдет.

Напомним, Крым вернулся в состав России по итогам референдума, состоявшегося весной 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержала воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проходили и в других странах. При этом российский лидер отмечал, что вопрос Крыма закрыт окончательно.