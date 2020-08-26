В Сети отреагировали на «честное» фото Канделаки «с патчами на щеках»

Москва, 26 августа. Телеведущая Тина Канделаки выложила в Instagram фотоколлаж, в котором показала, как приблизительно будет выглядеть в старости. На публикацию отреагировал скандальный Telegram-канал «НеМалахов».

Канделаки решила креативно подойти к ответу на вопрос о том, как видит свою старость. Поэтому не просто поделилась мыслями о будущем, но и продемонстрировала себя в нем.

«Когда мне будет 90 лет, не ждите, что я перестану выкладывать свои Stories с тренировок. Надеюсь, что к этому времени я буду окружена ватагой правнуков, продолжу снимать исподтишка Линду Петровну, а она будет бить меня костылем и ворчать, что снова не в форме», — написала она в посте.

Телеведущая также заверила, что продолжит «клеить патчи на всех», кого встретит на пути, и выразила надежду, что с годами не утратит способность любить «по-настоящему и изо всех сил».

«НеМалахов», который позиционирует себя как канал, «хлестко и дерзко» раскрывающий секреты звезд и называющий вещи своими именами, оценил новый пост Канделаки соответствующим образом.

«Жиреющая не по дням, а по часам Тина Канделаки с патчами на щеках наконец-то осмелилась показать честное фото, как она выглядит на самом деле», — заявили авторы.

При этом подписчики телеведущей в Instagram восприняли пост спокойно. Они не оставили негативных комментариев, а в ответ поделились со знаменитостью видением своей жизни в зрелом возрасте. Некоторые признались, что боятся думать о старости.

Один из фолловеров пошутил по поводу коллажа.

«С фильтром vs без», — написал pensacola.rj.

Двое других отметили, что Канделаки напомнила им других знаменитостей.