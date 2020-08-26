Основатель Superjob объяснил небывалый спрос компаний на новых сотрудников

Когда значительная часть связанных с коронавирусом ограничений была снята, большинство российских компаний, которые выжили, резко бросились наверстывать упущенное на рынке труда. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей заявил основатель Superjob Алексей Захаров.

Поиск новых сотрудников

Индекс рынка труда, измеряющий активность работодателей (количество вакансий, приглашений на собеседование и предлагающих работу организаций), на прошлой неделе составил 102% от средних показателей 2017-2019 годов. Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на исследование Superjob.

Как отмечают аналитики, уже к середине осени активность соискателей превысит докризисные значения. При этом в исследовании говорится, что в апреле было достигнуто минимальное значение индекса рынка труда (всего 42% от средних показателей). Резкий всплеск активности начался после снятия ограничительных мер. После этого рост продолжился, но уже в более медленном темпе: в среднем по 2-3% в неделю.

«При этом активность соискателей не успевает за работодательской: конкуренция соискателей за рабочие места ниже февральского значения и аналогичных показателей годичной давности. Это связано с тем, что значительная часть людей еще не приступала к поискам работы: они либо на дачах, либо вернулись в регионы и, вероятнее всего, начнут выходить на рынок [труда] с наступлением осени. Получается, что сейчас лучшее время для поиска работы: рынок вакансий восстановился, а конкуренция за рабочие места ниже обычной», — говорится в заявлении Superjob.

Подстегнет экономику

По мнению Алексея Захарова, повышенный спрос связан с сезонным фактором. Начало февраля и конец августа — это самые активные моменты в году на рынке труда.

«И всегда отложенный спрос начинает реализовываться. Но неожиданно, что то же самое происходит в этом году. С одной стороны, это ожидаемо. Но с другой — все еще действуют ограничения в некоторых отраслях и регионах. Поэтому казалось, что ситуация с докризисным значением должна возвращаться гораздо медленнее. Мы видим, что действуют ограничения, а ситуация вроде как вернулась к докризисным значениям», — пояснил Захаров.

Причиной основатель Superjob назвал «очень большой отложенный срок». На протяжении первых трех месяцев коронавирусной инфекции компании, деятельность которых была ограничена, сокращали персонал.

«Они не могли платить, не могли работать. Ничего не происходило. И теперь, когда значительная часть ограничений снята, большинство компаний, которые выжили, резко бросились наверстывать упущенное — собирать персонал. Могу только сказать одно — слава богу. Потому что лично я считал, что рынок труда будет восстанавливаться с точки зрения активности работодателя гораздо медленнее. Но мы видим, что умирать никто не хочет. Все хотят работать дальше», — добавил Алексей Захаров.

Он уверен, что такие изменения подстегнут российскую экономику. Так рынок труда России быстрее выйдет из кризиса, нежели прогнозировалось ранее и различными аналитиками, и правительством.

Ранее Алексей Захаров оценил право уходить с работы в день рождения раньше. По его словам, такое разрешение повышает лояльность и улучшает атмосферу на рабочем месте.