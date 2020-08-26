«Нива» и «Жигули» попали в рейтинг долгожителей автомобильного рынка

Лондон, 26 августа. Отечественные автомобили «Нива» и «Жигули» вошли в перечень самых долгоживущих машин в мире. Рейтинг, составленный британскими экспертами, был опубликован на страницах издания Autocar.

Как сообщает Ufanotes.ru, британские эксперты создали рейтинг авто, которые производились и производятся очень долгое время. В число долгожителей вошли и две модели из России две модели автомобилей из России — «Нива» (ВАЗ-2121) и «Жигули» (ВАЗ-2105).

Российская «Нива», или Lada 4x4, заняла шестое место рейтинга. Этот внедорожник создавался в 1977 году специально для суровых сибирских условий. Он выпускается практически в неизменном виде уже 43 года и до сих пор остается самой экспортируемой моделью марки Lada.

ВАЗ-2105, построенный на базе ВАЗ-2101, оказался примерно в середине рейтинга, так как прожил на конвейере 32 года. Всего с 1980 по 2012 год было собрано свыше 14 млн экземпляров — «Жигули» многие годы считались одной из самых экспортируемых моделей.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил коллектив и ветеранов ОАО «АвтоВАЗ» с 50-летием со дня выпуска первого автомобиля марки ВАЗ-2101 «Жигули». Российский лидер назвал «Жигули» легендарной маркой, «завоевавшая сердца автолюбителей».