Политики и эксперты обсудили шансы на вхождение Абхазии и Южной Осетии в РФ

Станут ли Абхазия и Южная Осетия частью России? Этой теме была посвящена пресс-конференция, которая прошла во вторник в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей. Тему пресс-конференции подсказала дата: 26 августа 2008 года Россия первой признала независимость Абхазии и Южной Осетии.

Напомним, в августе 2008 года грузинские войска, нарушив все договоренности, напали на Южную Осетию. Кровавая авантюра тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили закончилась поражением Тбилиси, а Абхазия и Южная Осетия заявили о своей независимости.

В рамках эфира политики и эксперты обсудили, что изменилось в в двух странах за 12 лет независимости. Планируют ли эти республики в перспективе войти в состав России, и возможно ли им наладить диалог с Грузией.

Южная Осетия: праздник с горчинкой

По словам депутата парламента Южной Осетии Давида Санакоева, настроение в республике сегодня не слишком праздничное.

«Настроение не такое праздничное, как хотелось бы на 12 год признания нашей независимости. У нас сложная экономическая ситуация, так что праздник с горчинкой», — говорит участник онлайн-встречи.

По словам политика, по коронавирусу ситуация в республике вполне благополучная, но есть другие проблемы. На вопрос, видит ли он свою республику в составе РФ, Санакоев ответил так:

«На этот счет есть два мнения. Мое мнение — нам нужно укрепить государство, встать на ноги. Россия нам помогает как в экономическом, так и в социальном аспекте. Но есть и другое мнение, что нам необходимо добиваться вхождения в состав РФ. Какое мнение превалирует, сложно сказать. На сегодняшний день все наши отношения с Россией — партнерские. У нас множество соглашений, договор о дружбе и сотрудничестве».

По словам парламентария, отношения Южной Осетии с Грузией строго официальные, лишь в рамках официальной дискуссионной площадки в Женеве.

«Но Грузия и наша республика представлены там в разном статусе. Партнеры Грузии помогают ей подготовиться к серьезным действиям по наступлению на нас, в том числе по линии НАТО», — говорит политик.

Единственная гарантия для Южной Осетии, что не повторятся события 2008 года, — это Россия, уверен Санакоев.

«Как только Грузия увидит, что у Южной Осетии нет сильного плеча, настроения в Тбилиси станут намного серьезнее. Так что самый главный для нас вопрос — это безопасность», — говорит участник встречи.

По словам Санакоева, очень важно, чтобы геноцид Грузии против Южной Осетии был осужден на международном уровне.

На вопрос, грузин или осетин советский лидер Иосиф Сталин, Давид Санакоев ответил так:

«Есть [осетинская] производная от его фамилии [Джугашвили]. Многие осетины считают Сталина за своего».

Абхазия против национал-шовинизма в Грузии

Президент Фонда содействия развитию Республики Абхазия Виталий Лабахуа считает, что 26 августа — день для абхазского народа по-настоящему праздничный.

«Сегодня знаменательный день для нашей республики. Абхазия получила международное признание, и первой нашу республику признала Россия», — отмечает спикер.

По словам Лабахуа, ситуация по коронавирусу в Абхазии достаточно спокойная, и российские туристы могут приезжать в республику на отдых. Въезд для россиян безвизовый, заграничные паспорта не требуются. Отдых достаточно дешевый. К примеру, семья из трех человек, не отказывая себе ни в чем, может уложиться в три-четыре тысячи рублей в день.

На вопрос, стремится ли Абхазия в перспективе войти в состав РФ, политик ответил неожиданно: по его мнению, слишком тесные контакты с Россией в прошлом всегда провоцировали нападения Грузии.

«В 1992 году, после развала СССР, мы снова остались один на один с Грузией, нас буквально оставили на съедение. Есть опасения, что новое вхождение в состав РФ может закончиться «некорректно». Но факт остается фактом: Россия для нас — братское государство. Абхазия 200 лет назад вошла в состав русского мира и не собирается из него выходить», — говорит Лабахуа.

Говорить о каком-то диалоге с Грузией пока не приходится, отмечает эксперт.

«Не может быть диалога с тем, кто не признает наш суверенитет, право народа на существование. Мы против политики национал-шовинизма, проводимой в Грузии. Там уверены, что Абхазия — их земля», — говорит Виталий Лабахуа.

Профессор Еремеев: Мы разбрелись по национальным квартирам

По словам сопредседателя Российского политологического общества, профессора Станислава Еремеева, братским народам необходимо объединяться — это тенденция XXI века.

«Вместо выстраивания единого пространства, мы разбрелись по национальным квартирам. Противопоставляем один народ другому, — говорит он. — Но в XXI век актуален интеграционный процесс. Мы должно признать желание народов, живущих на постсоветском пространстве, жить вместе с нами».

Еремеев также ответил на упрек Лабахуа, что Россия «бросила» Абхазию.

«Надо понимать, что Россия [после распада СССР] сама находилась в периоде распада. У нас тогда не было возможности оказать Абхазии братскую помощь. В 1992 году у России не было ни экономических возможностей это сделать, ни политических», — признает политолог.

По словам профессора политологии, предложение движения «За правду», возглавляемого Захаром Прилепиным, упростить для Абхазии и Южной Осетии процедуру вхождения в состав России, заслуживает внимания.

«Россия всегда была сильна собиранием земель вокруг себя, а Грузия не является самостоятельным политическим игроком. Это надо воспринимать как данность», — отметил Станислав Еремеев.

Максим Гвинджия: Абхазия стремится строить свое государство

Вице-президент Международного фонда «Апсны» Максим Гвинджия заявил, что сегодня Абхазия, оставаясь партнером России, стремится к независимости.

«Как и любая другая страна, мы стремимся строить свое государство. У нас разные мнения, как пройти этот путь, — отметил он, указав и на глубокую интеграцию с Россией. — Интеграция была давно, это исторический процесс. Мы называем Россию нашим стратегическим партнером. Я предпочитаю термин «братская страна». Мы очень похожи, у нас общие интересы».

По словам эксперта, с Грузией у Абхазии отношения все-таки есть: и в рамках женевского процесса, и в форме народной дипломатии.

«Есть народная дипломатия. Много наших граждан ездит в Грузию на лечение. Однако есть проблема с политикой Грузии. Они считают, что мы — никто. Не имеем суверенитета», — отмечает участник онлайн-встречи.

По мнению Максима Гвинджия, все дело в популизме, который является основой политики Тбилиси.

«Но время берет свое. Мы должны находить пути взаимопонимания с Грузией», — говорит вице-президент Международного фонда «Апсны».

При этом эксперт считает, что России стоит строить с Абхазией более тесные отношения.

«У нас много социальных проблем, мы не можем справиться без поддержки России. Но мы тоже можем многое дать России. Мы не стали уходить в сторону Запада. Абхазия могла бы стать визитной карточкой российской геополитики. Нам нужна помощь России в осуществлении реформ», — говорит Гвинджия.

С этой точкой зрения согласен профессор Еремеев.

«Самый успешный проект — Россия — станет примером для соседних государств, будь то Грузия или Прибалтика. Выиграли ли они [от независимости]? Нет, проиграли. Давайте признаем, чтобы жить хорошо, нужно жить вместе с семьей», — говорит Еремеев.

Евгений Федоров: Нам нужно восстанавливать границы 1945 года

Депутат Госдумы Евгений Федоров считает, что все территории, которые в свое время входили в состав СССР, снова должны объединиться в одно государство.

«Нам нужно двигаться к восстановлению наших границ 1945 года, — говорит Федоров. — Нужно вести диалог с народами, желают ли они войти в состав России. Абхазия и Осетия входили в состав СССР, они могут войти в состав российско-белорусского союза. Понятие русский — изначально многонационально. К этому надо вернуться. Это должно быть нормой: если ты любишь Россию и говоришь по-русски, то ты — русский», — подчеркнул Евгений Федоров.

Константин Затулин: В Южной Осетии и Абхазии разное отношение к вхождению в РФ

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин рассказал, что все шаги России в отношении Абхазии и Южной Осетии направлены на то, чтобы внушить этим республикам уверенность, что война больше не придет на их территорию.

«Военная тревога определяла многое в жизни этих республик, тормозила их развитие, — говорит Затулин. — Мы подписали целый ряд договоров: о военном союзе, о нахождении наших воинских контингентов на территории Южной Осетии и Абхазии. Нет сомнений, что только сумасшедшие или Саакашвили могут говорить о возвращении [этих республик в состав Грузии]».

По словам Затулина, отношение к вхождению в состав РФ в Южной Осетии и Абхазии разное.

«Южная Осетия стремится к воссоединению с Северной Осетией на территории РФ. Абхазия — стремление интеллигенции, элиты добиться независимого благополучного состояния, независимо от России», — говорит депутат Госдумы.

Однако возможности Абхазии к полностью самостоятельному существованию невелики из-за экономических трудностей, есть проблемы с земельной собственностью, с вопросами недвижимости, предупреждает политик.

«Для Абхазии это — родовая травма: абхазское общество щепетильно относится к своему желанию держать под контролем свою территорию. Абхазы боятся, что однажды они проснутся в стране, где им ничего не принадлежит. До сих пор парламент Абхазии не вынес ни одного решения, касающегося земельной собственности. Нужно решать, история затянулась», — говорит Затулин.

Что касается возможности налаживания взаимопонимания Абхазии и Южной Осетии с Грузией, то тут первый зампред профильного комитета ГД не видит перспектив.

«Идея возврата территории [Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии] является вопросом общенационального консенсуса в Грузии. Ни один политик там не может выступать, не подтвердив это клятвенно», — говорит Затулин.

При этом Россия готова развивать отношения и с Грузией, отметил он.

Итог дискуссии подвел профессор Еремеев.