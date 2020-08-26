Ивановский: В технополисе «Эра» год в армии не теряют, а приобретают

На МВТФ «Армия-2020» традиционно можно увидеть самые интересные инновации — многие сосредоточены на стендах военного инновационного технополиса «Эра». Руководитель технополиса Владимир Ивановский в объединенной студии Федерального агентства новостей и информагентства «Росинформбюро» поделился самыми необычными разработками технополиса за время пандемии, а также рассказал о службе в «Эре».

— Владимир Сергеевич, расскажите, какая у вас экспозиция в этом году?

— Технополис «Эра» в третий раз выставляется на форуме «Армия-2020», и с каждым годом мы совершенствуем нашу экспозицию. В этом году мы представляем 63 основных экспоната. Также мы подготовили обширную научно-деловую программу, которая включает в себя восемь круглых столов, и научно-популярную программу — в нее входят 3D-туры по технополису и проведение викторин.

Пандемия пошла науке на пользу

— Что у вас сегодня из инновационных разработок? Я знаю, что весь год шла акция «Дни инновации» в вузах Минобороны, в научно-исследовательских институтах — и все самое интересное оттуда собрано у вас.

— «День инновации» в стенах технополиса проводится ежемесячно. Каждые четыре недели мы проводим конференцию, на основании которой создается выставка предприятий оборонно-промышленного комплекса, научно-исследовательской организации, также свои новейшие разработки представляли учебные заведения. Мы их оценивали — и одиннадцать экспонатов представили на форуме «Армия-2020». Чтобы посетители МВТФ могли ознакомиться с лучшими из лучших [инновациями]. Прежде всего, наши инновационные разработки касаются искусственного интеллекта и технического зрения. Есть также робототехнические комплексы.

Интересна разработка и нашей отечественной элементной базы, программного обеспечения. Если говорить о беспилотниках, которые мы представляем, то есть у нас проект «Сова». Этот БПЛА работает с использованием системы искусственного интеллекта, в него встроена инфракрасная камера, лазерный лидар, тепловизор и блок управления, который позволяет в закрытых помещениях, во-первых, летать по алгоритму, во-вторых, строить 3Д-карту, а в-третьих, распознавать в этом помещении людей и объекты. Он может быть использован как для проведения аварийно-спасательных операций, так и для проведения специальных операций. Что касается микроэлектроники, то на отечественной базе технополис создал консорциум — предприятие микроэлектроники — который поставляет российские процессоры на Эльбрус.

— Вашим операторам научных рот предстоит участвовать в соревнованиях «Дронбиатлон». Как вы считаете, сложный будет конкурс?

— Для нас это будет первый подобный опыт. Мы будем не только участвовать, но и обеспечивать это мероприятие. Мы также будем представлять шоу с участием БПЛА на закрытии АрМИ-2020. Так случилось, что период пандемии нам даже помог — мы смогли сосредоточиться на подготовке к форуму «Армия-2020». Хочу отметить, что с каждым годом увеличивается и насыщенность экспозиции, и организация форума улучшается. И после каждого форума мы забираем ряд разработок, которые можно потом применять в создании военной техники. Форум дает нам задел на целый год, чтобы мы могли развивать все направления, которые сегодня представляет технополис «Эра».

«Эра» ищет таланты на «Армии»

— Получается, на форуме вы еще и учитесь, собираете какие-то знания. Расскажите, пожалуйста, про интеллектуальную викторину, которая будет проведена на МВТФ впервые.

— Мы хотели, чтобы в этой викторине участвовали не только взрослые ученые, но и молодые, и даже школьники. Мы разделили ее по возрастным категориям и подготовили вопросы по всем направлениям, которыми сегодня занимается технополис. Для отбора талантливой молодежи мы проведем круглый стол. По результатам тестирования мы получим выборку и посмотрим, кто лучше всех справится с викториной. Таких ребят мы внесем в свою базу данных и будем прослеживать их путь и стараться, чтобы они прошли службу в нашем технополисе.

— Сколько у вас сейчас научных рот? Ведь совсем недавно была присяга?

— У нас сейчас пять научных рот. Они работают в наших научно-исследовательских лабораториях. Кроме прохождения военной службы, ребята занимаются исследованиями, участвуют во всех конгрессах, выставках, конференциях, публикуются, делают собственные научные открытия. Почти все операторы научных рот, завершившие службу в технополисе, востребованы в вооруженных силах. Правда, основная масса уходит на предприятия ОПК, потому что, проходя службу в технополисе, они уже, как правило, работают с этими предприятиями. Присяга у нас прошла полтора месяца назад. После курса молодого бойца операторы были допущены в лаборатории для работы, и часть из них на «Армии-2020» работает волонтерами обеспечения форума.

— А уже понятно, что за люди прошли эту присягу? Или это будет ясно только в течение года?

— Мы собрали ребят из десятков ведущих вузов нашей страны. У них очень высокий средний балл по диплому. Они подобраны по профилю, по которому работает технополис. Нам, конечно, приятно, что такой интеллект приходит в вооруженные силы. Когда операторы завершают службу в технополисе, у них всегда остается приятное впечатление от службы в армии. Потому что для них созданы все условия для жизни, службы, собственного профессионального роста. Год в армии эти ребята не теряют, а приобретают.

— Вы сказали, что пандемия пошла технополису на пользу. Что необычного, нового вы изобрели за это время?

— Мы в технополисе активно трудились, чтобы разработать, в частности, уникальные дезинфицирующие средства. Они используют обыкновенную питьевую воду — и за счет электролиза, ионизации, использования магнитного поля можно очень быстро приготовить дезраствор, который можно применять для дезинфекции помещений, а также масок и перчаток. Также ребята разработали уникальную маску, которая включает уникальное покрытие из мононуклеарного материала, который не пропускает инфекцию. И благодаря раствору эту маску можно использовать многократно.