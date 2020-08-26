Дандыкин объяснил выгоду РФ от создания совместной с Китаем подлодки

Москва, 26 августа. Россия и Китай способны совместными усилиями разработать и создать неатомную малозаметную подводную лодку нового поколения. К такому выводу пришел российский военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин. В интервью информационному изданию «ПолитЭксперт» он указал на особенности новейшей субмарины, а также рассказал о главном интересе Российской Федерации при реализации подобного проекта.

Ранее СМИ сообщили, что Россия и Китай договорить о сотрудничестве по вопросу строительства новой неатомной подводной лодки. Специалисты двух стран собираются разработать малозаметную субмарину, которая будет отличаться своими боевыми возможностями и высоким уровнем скрытности.

Дандыкин по достоинству оценил новый российско-китайский военный проект, а также указал на достоинства подобного сотрудничества стран. Он заметил, что речь идет о взаимовыгодном партнерстве, благодаря которому будет создана подлодка нового поколения.

При реализации проекта могут использоваться российские наработки в области малозаметности, а также мощные промышленные ресурсы Китая. Эксперт также указал, что при подобном сотрудничестве будет соблюден главный интерес России – субмарина сразу же поступит на вооружение.

Дандыкин также обратил внимание на основные достоинства и характеристики российско-китайской лодки нового поколения. Речь идет о субмарине с неатомной силовой установкой, которая будет способна брать на борт большое количество современных комплексов вооружения. Кроме того, главной особенность новой разработки станет ее скрытность – новый ракетоносец практически не заметен для сонаров противника.

«Это говорит о скрытности подводных лодок. Если брать ударную атомную субмарину, то неатомная гораздо дешевле выходит. Задачи такой лодки — нести ракеты, торпеды. Водоизмещение будет гораздо меньше, чем у атомных субмарин», — резюмировал военный эксперт.

Ранее журналисты американского военно-политического издание The National Interest восхитились российской подводной лодкой «Хабаровск». Они заметили, что подобное вооружение России может оказать серьезное психологическое воздействие и напугать лишь своим грозным видом.