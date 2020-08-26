Сатановский о Ефремове: Ведет себя как последняя скотина



Москва, 26 августа. Михаил Ефремов совсем потерял совесть и ведет себя как «последняя скотина», заявил политолог Евгений Сатановский.

По мнению эксперта, действия актера в ходе судебного процесса вызывают настолько негативную реакцию, что теперь его не смогут вспоминать без отвращения.

«Выглядит как последняя скотина и ведет себя так же. Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил.», — написал Сатановский в Tеlegram-канале.

Политолог добавил, что теперь у Ефремова не осталось никакого достоинства и он уже «всех достал».

Нелестно высказался эксперт и в адрес адвокатов актера и потерпевшей стороны. По его мнению, юристы превращают суд в «шоу уродов».

В заключение Сатановский резко отметил, что для убийц и маньяков российское правосудие можно считать очень «комфортным» ввиду отсутствия смертной казни. Напомним, вечером 8 июня Ефремов на своем джипе вылетел на встречную полосу и протаранил фургон Lada, за рулем которого был 57-летний Сергей Захаров. Через несколько часов мужчина умер в больнице. Сам Ефремов не пострадал.

После экспертизы стало известно, что в момент аварии Ефремов находился в состоянии сильного алкогольного опьянения, кроме того, у него в крови были обнаружены

По факту ДТП было возбуждено уголовное дело. Артисту грозит до 12 лет тюрьмы.

